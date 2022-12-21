شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: أثق فى مصر واللاعبين لتطور كرة القدم خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يطالب بتأهيل المدربين والاهتمام برخص التدريب وإقامة دورات بصفة مستمرة، مؤكدًا أنه لا يوجد لاعب جيد بدون مدرب جيد، وفي البرتغال تتم إقامة دورات أسبوعياً للمدربين للتعريف بأحدث أساليب التدريب.

وأضاف فيتوريا: "أثق في مصر واللاعب المصري وقدرته على التطور والرهان على اللاعبين الشباب، وأقترح أن يتم السماح بمشاركة فرق الدوري الممتاز من اللاعبين الصغار في القسم الثاني، لإعدادهم أو إنشاء بطولة قوية تشهد مشاركة اللاعبين الصغار، لتجهيزهم، وذلك بهدف تجهيز اللاعبين لكأس العالم 2026، ولا بد أن نعمل على تطوير هذه الرؤية الآن، والعمل كمنظومة واحدة بداية من اتحاد الكرة مروراً بجميع العاملين في المجال الرياضي".

وأكد فيتوريا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مع سيف زاهر: "هناك حلولا لتطور الكرة المصرية أهمها كفاءة وإعداد المدربين، وأعلم أن الرخص أو الدورات متوقفة هنا في مصر منذ أكثر من 6 سنوات، والتطور والعلم أمر ضروري للمدربين ومواكبة الأساليب الجديدة في الكرة العالمية، وأنا أمتلك 800 مباراة في مسيرتي و70 مباراة أوروبية والعديد من الشهادات، ونفس الأمر للمدربين الكبار الذين يستمرون في تلقى العلم ومتابعة الدورات الجديدة، وهذا أمر طبيعي للمدرب الراغب في النجاح".

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر: "أتمنى تكرار تجربة محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي وتريزيجيه والسماح بخروج اللاعبين للاحتراف في سن صغيرة، ومصر تمتلك لاعبين صغارا أقوياء واحترافهم مبكرًا يمنح المنتخبات المصرية قوة".