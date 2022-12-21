شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف صاحب أسرع أهداف الأهلى وأكثرها إثارة بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد شريف فى قيادة الأهلي لتحقيق فوز قاتل بهدفين لهدف على فاركو خلال المباراة التى أقيمت بينهما الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 30 وتعادل أحمد شريف لفاركو في الدقيقة 35، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني القاتل في اللحظات الأخيرة (+90) بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 22 نقطة من 8 مباريات ويحافظ على تصدره قمة الدوري، فيما يتجمّد رصيد فاركو عند 7 نقاط.

ويعد محمد شريف مهاجم الأهلى صاحب أسرع أهداف الأهلى هذا الموسم فى شباك الداخلية، والذى أحرزه بعد دقيقتين من بداية المباراة، التى انتهت بفوز الأهلى بـ4 أهداف مقابل هدف.

سجل محمد شريف هدفا قاتلا فى مرمى فاركو فى الدقيقة 96 ليكون هو آخر الأهداف المسجلة للأهلى فى مثل هذه الدقيقة، حيث لم يسجل الأهلى أى هدف بعد ذلك التوقيت.

ومن المفارقات إن هدفى محمد شريف هذا الموسم، كانا بالقميص الأسود للمارد الأحمر.