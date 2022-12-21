الامارات | فريق الحبتور بطلاً لكأس تشرشل للبولو.. و«بن دري» وصيفاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج فريق الحبتور للبولو بطلاً لكأس السير ونستون تشرشل 2022 للبولو، الذي اختتمت منافساته بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، أول من أمس، بعد أن حقق فوزاً كبيراً على منافسه فريق بن دري بثمانية أهداف مقابل أربعة، كما شهد اليوم الختامي فوز فريق الباشا بكأس الترضية إثر تغلبه على فريق مهرة هيسكث بثمانية أهداف مقابل ثلاثة أهداف ونصف الهدف.

وعقب المباراة قام الرئيس التنفيذي لآيفزا دبي، جوشين كنيخت، بتكريم الفرق وأصحاب الالقاب، حيث نال أمادوري جائزة أفضل لاعب، بينما كان لقب أفضل خيل من نصيب أكونا لمالكه محمد الحبتور، الذي شارك به أسجيندو أمادوري.

ولم يكن طريق الفريقين إلى النهائي مفروشاً بالورود، إذ لعب كل منهما مباراتين، حيث فاز «الحبتور» على كل من «هيسكث مهرة» بثمانية أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف الهدف، وعلى فريق الباشا بنتيجة تسعة أهداف مقابل أربعة أهداف، فيما فاز «بن دري» على «الباشا» بتسعة أهداف مقابل ثمانية، وفاز على فريق مهرة بثمانية أهداف مقابل ثلاثة أهداف ونصف الهدف.