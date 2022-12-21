الامارات | الشارقة يمطر مرمى كلباء بعد طرد ربيع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الشارقة فوزاً مهماً على مضيفه اتحاد كلباء بأربعة أهداف نظيفة، أمس، على استاد اتحاد كلباء، ضمن الجولة الـ11 لدوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم، محققاً الانتصار السابع في الدوري. وقفز الملك برصيده إلى 23 نقطة، ليقترب بذلك من الصدارة، ويصبح الفارق بينه وبين شباب الأهلي المتصدر نقطتين فقط، في حين تلقى كلباء الخسارة الرابعة، ليتجمد رصيده عند 17 نقطة.

وأكمل اتحاد كلباء المباراة ناقصاً بـ10 لاعبين، بعد إشهار البطاقة الحمراء للاعب محمد ربيع «25»، بعد تدخل قوي مع لاعب الشارقة محمد عبدالباسط.

تقدم الشارقة بهدف السبق عن طريق الغيني عثمان كامارا، من تسديدة رأسية قوية «21» من تمريرة البوسني ميراليم بيانيتش، ولم يحتفل كامارا بهدفه في مرمى فريقه السابق اتحاد كلباء، وأضاف البرازيلي لوان بيريرا الهدف الثاني للشارقة «57» من تمريرة ماجد حسن، وسجل بيانيتش الهدف الثالث «76»، قبل أن يختتم البرازيلي كايو لوكاس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع «79».

وألغى حكم المباراة، مستعيناً بالحكم الفيديو «الفار»، هدفاً للشارقة «42» بداعي عدم عبور الكرة خط المرمى، كما ألغى الحكم أيضاً هدفاً آخر للشارقة، سجله اللاعب البديل ماكيتا ديوب «90+6»، بداعي التسلل.

وشهدت المباراة عودة الحارس عادل الحوسني أساسياً في تشكيلة الفريق، للمرة الأولى في الدوري منذ أبريل الماضي، بعدما غاب بداعي الإصابة في الرباط الصليبي، وفي المقابل غاب عن صفوف الشارقة المهاجم الإسباني باكو الكاسير.