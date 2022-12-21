الامارات | عودة «الروتين الكروي» بعد المونديال.. ولهفة على الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود الحياة الكروية إلى نمطها المعتاد بعد انتهاء كأس العالم «قطر 2022» واحتفالات وأحداث لن تُنسى في مونديال العرب، الذي توهج فيه الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، ورفع الكأس المستعصية في مسيرته الكروية المظفرة، إذ يخلع اللاعبون العالميون قمصان منتخبات بلادهم ويرتدون شعارات أنديتهم، إيذاناً بالعودة إلى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.وأسرع البطولات عودة إلى الشاشات هو الدوري الإنجليزي، الذي يفتح ملاعبه بعد فترة توقف دامت 28 يوماً بسبب المونديال، وتبدأ المباريات في الجولة الـ17 يوم 26 ديسمبر، حيث يتصدر البطولة أرسنال برصيد 37 نقطة متفوقاً بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي.

ويعود الدوري الفرنسي في 28 ديسمبر المقبل، وتتركز فيها الأنظار على الظهور الأول لعريس المونديال ميسي ووصيفه الفرنسي كيليان مبابي طرفي نهائي كأس العالم، حين يلتقيان في فريق واحد مجدداً مع باريس سان جيرمان ويواجهان ستراسبورغ في الجولة الجولة 16.

أما الدوري الإسباني فينطلق بجولته الـ15 في 29 ديسمبر المقبل، وبعدها بيومين تتصدر المواجهات مباراتا ريال مدريد ومضيفه بلد الوليد، وبرشلونة مع ضيفه إسبانيول.

للإطلاع على مواعيد عودة الدوريات الخمسة الكبرى وأبرز مباريات جولاتها المقبلة، يرجى الضغط على هذا الرابط.