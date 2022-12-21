الامارات | 9 ميداليات جديدة للدراجات الإماراتية في البطولة العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع المنتخب الوطني للدراجات رصيده إلى 18 ميدالية في البطولة العربية المجمعة الثانية للدراجات، المقامة في الشارقة، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر حتى 27 ديسمبر الجاري، بعد أن أحرزت المنتخبات الوطنية المشاركة في البطولة تسع ميداليات خلال اليوم الثالث من البطولة.

واستهل اليوم الثالث بمنافسات أصحاب الهمم، ونجحوا في حصد ست ميداليات ملونة، بواقع ثلاث ذهبيات للأبطال سالم الجنيبي، وأحمد البدواوي، وعايض الأحبابي، وفضية عبدالله الغافري، وبرونزيتين عن طريق ذياب المهيري وسعيد الظاهري.

وفي سباق الشابات فردي ضد الساعة، أحرزت هدى حسين المركز الثالث والميدالية البرونزية، خلف سورية والجزائر، كما نجحت صفية الصايغ في إحراز فضية سباق فردي ضد الساعة تحت 23 سنة، خلف بطلة الجزائر وإفريقيا نسرين جويلي، وجاءت في المركز الثالث ميران الفارس من سورية.

واختتم محمد المطيوعي سباقات اليوم الثالث بالفوز بالميدالية البرونزية في سباق فردي ضد الساعة تحت 23 سنة، بعد منافسة قوية مع بطلي الجزائر اللذين نجحا في حسم أول مركزين لصالحهما. وتوج الأبطال الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، ورئيس اتحاد للدراجات منصور بوعصيبة، ومدير البطولة ياسر الدوخي، ونائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، الدكتور طارق سلطان بن خادم، ومدير فرع مليحة لمصرف الشارقة الإسلامي سلطان عسكر. من جهته، قال مدير البطولة، ياسر الدوخي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «مستوى أصحاب الهمم في البطولة العربية متميز، وما يحققونه إنجاز، في ظل قوة البطولة التي يشارك فيها منافسون من 17 دولة عربية، حضروا من أجل الوجود في هذا المحفل العربي الكبير، الذي أصبح علامة فارقة، بعد اعتماده رسمياً للمرة الأولى في الاتحاد الدولي للدراجات».

• 18 ميدالية حصدتها المنتخبات الوطنية حتى الآن في البطولة العربية المجمعة الثانية للدراجات المقامة حالياً في الشارقة.



• 6 ميداليات تقلدها منتخب أصحاب الهمم، بينها 3 ذهبيات للأبطال سالم الجنيبي وأحمد البدواوي وعايض الأحبابي.