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الامارات | إغلاق باب التسجيل في بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق باب التسجيل في بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلق باب التسجيل، أمس، في منافسات الجولة الختامية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، التي تقام بتنظيم من نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسط ترقب لمشاركة كبيرة وحضور من خلال ثالثة وآخر جولات البطولة للموسم، وتنطلق البطولة ابتداء من الغد في رحلة البحث عن أكبر الأوزان على مدار ثلاثة أيام متواصلة، تختتم السبت المقبل بإعلان الأبطال والفائزين.

وكان من المقرر أن تقام البطولة على مدار أربعة أيام بحيث تنتهي الأحد، ولكن نظراً لسوء الأحوال الجوية، تم تقليص مدة البطولة لتصبح ثلاثة أيام، وتنتهي السبت المقبل.

وتجاوز عدد المسجلين من خلال الجولة الختامية 320 مشاركاً، وكانت الجولة الماضية قد شهدت تسجيل 398 قارباً في المنافسة، وهي الجولة التي أقيمت في نوفمبر الماضي، وحققت نسباً عالية من المشاركة والإقبال.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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