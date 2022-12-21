بعد الخسارة من الإسماعيلي .. إقالة المدير الفني لإنبي

الشارقة - اميمة ياسر - قرر مجلس إدارة نادي إنبي إقالة المدير الفني أحمد كشري، بعد الخسارة 2-1 من الإسماعيلي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وأصدر النادي بيانا رسميا مساء اليوم، وجه خلاله الشكر للمدرب أحمد كشري وجهازه المعاون على مجهوداتهم مع الفريق خلال الفترة الماضية.
تكليف هاني عبد الله
وضمن البيان نفسه قرر إنبي "تكليف هاني عبد الله وصلاح عاشور وأحمد عبد الظاهر بمهام الإدارة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة".
وكان إنبي قد تعاقد مع أحمد كشري مطلع الموسم الجاري، بعد رحيل المدرب البرازيلي جورفان فييرا.
ويحتل فريق إنبي حاليا المركز 15 في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط فقط، جمعها من فوز وحيد و3 تعادلات، خلال 8 مباريات لعبها الفريق البترولي حتى الآن.