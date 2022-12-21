بعد الخسارة من الإسماعيلي .. إقالة المدير الفني لإنبي

الشارقة - اميمة ياسر - ‎قرر مجلس إدارة نادي إنبي إقالة المدير الفني أحمد كشري، بعد الخسارة 2-1 من الإسماعيلي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

‎وأصدر النادي بيانا رسميا مساء اليوم، وجه خلاله الشكر للمدرب أحمد كشري وجهازه المعاون على مجهوداتهم مع الفريق خلال الفترة الماضية.

تكليف هاني عبد الله

‎وضمن البيان نفسه قرر إنبي "تكليف هاني عبد الله وصلاح عاشور وأحمد عبد الظاهر بمهام الإدارة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة".

‎وكان إنبي قد تعاقد مع أحمد كشري مطلع الموسم الجاري، بعد رحيل المدرب البرازيلي جورفان فييرا.

‎ويحتل فريق إنبي حاليا المركز 15 في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط فقط، جمعها من فوز وحيد و3 تعادلات، خلال 8 مباريات لعبها الفريق البترولي حتى الآن.