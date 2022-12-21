شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نقاط حصيلة أحمد كشرى مع إنبى فى 8 مباريات بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة نادى إنبى، برئاسة أيمن الشريعى، الشكر لأحمد كشرى وجهازه المعاون على الفترة الماضية، بعد الخسارة من الإسماعيلى مساء اليوم بهدفين مقابل هدف.

وكلفت إدارة نادى إنبى هانى عبد الله وأحمد عبد الظاهر وصلاح عاشور بالإدارة الفنية للجهاز، لحين التعاقد مع مدرب جديد للفريق البترولى.

قاد أحمد عبد المنعم كشرى فريق إنبى فى 8 مباريات خلال هذا الموسم، استطاع حصد 6 نقاط فى المركز الخامس عشر بترتيب جدول الدورى المصرى، بعد الفوز فى مباراة والتعادل فى 3 لقاءات والخسارة فى 4 مباريات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 13 هدفا.

وحقق فريق الإسماعيلي فوزه الأول بالدوري هذا الموسم على حساب إنبي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي شهدت اشهار الحكم البطاقة الحمراء لثلاثة لاعبين.

جاء الهدف الأول بالدقيقة 16 بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق صالح جمعه تجاه زمياه ياو أنور المنطلق داخل منطقة جزاء إنبي خلف المدافعين والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك، بينما جاء الهدف الثاني في الوقت المحتسب بد من الضائع، بعد تنفيذ ناجح لكرة الجزاء عن طريق باهر المحمدي بتسديدة قوية في منتصف المرمى سكنت شباك الحارس عبد العزيز البلعوطي، وقلص على فوزى النتيجة لصالح إنبي بالهدف الأول من نقطة الجزاء في الدقيقة 90+8 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الدراويش المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، جمعها من 8 مباريات، حقق خلالها ثلاث تعادلات وخسر في 4 مناسبات وفاز مرة وحيدة، بينما يحتل إنبي المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط، جمعها من 8 مواجهات في بطولة الدوري حتى الآن، حقق خلالها فوزا وحيدا، وخسر 4 مباريات وتعادل في ثلاثة.