شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العتبانى حكما لمباراة المصرى والمقاولون بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة المصرى والمقاولون العرب، التي تقام فى الخامسة ‏مساء غد الأربعاء باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري ‏الممتاز، إلى الحكم محمد العتبانى، يعاونه هانى خيري ومحمود رضا وعلى السعيد حكماً رابعاً، وعبد العزيز السيد حكم فيديو وأحمد صلاح مساعد فيديو.

وعقد شوقي غريب، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، جلسة فنية مع لاعبي الفريق، حذرهم خلالها من الانتفاضة الكروية للنادي المصري، خاصة مع القيادة الفنية لحسام حسن للفريق البورسعيدي، وشدد غريب على أهمية حصد الثلاث نقاط في ظل الغيابات التي يعاني منها المصري بسبب الإصابات.

ويدخل فريق الكرة بنادي المقاولون العرب معسكراً مغلقاً اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة النادي المصري، فى المباراة التى تجمع الفريقين غداً الأربعاء باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

وكان المقاولون العرب قد فاز في الجولة الماضية على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة، نجح خلالها ذئاب الجبل فى قلب تأخرهم بهدفين نظيفين، لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات نجح خلالها ذئاب الجبل فى تحقيق انتصارين وتعادلوا فى 4 أخرى وتلقوا هزيمة واحدة، وسجل لاعبو المقاولون 6 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف أخرى.

واستهل المقاولون العرب مشواره في الدوري بالتعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله، ثم تعادل سلبياً مع فيوتشر ثم فاركو، وفاز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتلقى أول هزيمة بهدفين نظيفين أمام بيراميدز، وتعادل مع سموحة سلبياً ثم فاز أخيراً على إنبي بنتيجة 3/2.