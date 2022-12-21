شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: يوجد نظام لترتيب مسددى ركلات الجزاء وسنتحدث مع إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن الفوز على حرس الحدود في مباراة اليوم بالدوري الممتاز مهم جدا، وشدد على أن لاعبي الفريق لديهم الرغبة في مواصلة الانتصارات.

وأكد المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء في تصريحات عقب المباراة أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا يسعى لمواصلة مسيرة الانتصارات للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وقال أمير مرتضى: "صادفنا سوء حظ في بداية الموسم، وهناك ميزة في صفوف الفريق بأن اللاعبين يخوضون كل المباريات بتركيز ولا يوجد فريق سهل وأخر صعب".

وتابع: "نسعى للاستمرار في نسق تصاعدي في الفترة المقبلة، وأشكر اللاعبين على الفوز والأداء في مباراة اليوم أمام حرس الحدود".

وعلق على طلب إمام عاشور بتسديد ركلة الجزاء التي احتسبت في لقاء اليوم قائلا: "هناك نظام داخل الفريق ويوجد ترتيب لمسددي ركلات الجزاء، وسنتحدث مع إمام عاشور بشأن هذا الأمر، وما حدث هو حماس من اللاعب فقط".

وأضاف أمير مرتضى أنه سيتم التنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب الشباب فيما يخص موقف يوسف حسن مهاجم الفريق الصاعد من التواجد في معسكر الفراعنة المقبل للاتفاق على القرار الذي يحقق مصلحة اللاعب والفريق الوطني.

وفاز فريق الزمالك على حرس الحدود برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 20 نقطة.