شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الثلاثاء 20-12-2022 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الثلاثاء 20-12-2022، 4 مباريات مهمة في الدورى المصرى، حيث التقى الأهلى مع فاركو وواجه الزمالك نظيره حرس الحدود، بينما لعب الإسماعيلى أمام إنبى وطلائع الجيش مع البنك الأهلى.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالى:

حقق فريق الإسماعيلي فوزه الأول بالدوري هذا الموسم على حساب إنبي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، والتى شهدت اشهار الحكم البطاقة الحمراء لثلاثة لاعبين.

نجح النادي الأهلي تحقيق فوزاً قاتلاً بهدفين لهدف على فاركو خلال المباراة التى أقيمت بينهما اليوم ،الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، تقدم أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 30 وتعادل أحمد شريف لفاركو في الدقيقة 35 واضاف محمد شريف الهدف الثاني القاتل في اللحظات الأخيرة (+90).

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 22 نقطة من 8 مباريات ويحافظ على تصدره قمة الدوري ، فيما يتجمّد رصيد فاركو عند 7 نقاط .

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره البنك الاهلى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد جهاز الرياضة ضمن الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى.

وبهذه النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 10 نقاط بينما توقف رصيد فريق البنك الاهلى عند النقطة 6 محتلا المركز الثالث عشر.

فاز فريق الزمالك على حرس الحدود بنتيجة بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل رباعية الزمالك، يوسف أسامة نبيه فى الدقيقة 15، وأحمد زيزو فى الدقيقة 55، ومحمود شيكابالا فى الدقيقة 78، ثم سجل زيزو الهدف الرابع من ركلة جزاء.