شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يصرف مكافأة الفوز على إنبى.. وحوافز إجادة لهذا الثلاثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، الشكر إلى الجهاز الفني بقيادة أيمن الجمل، على الجهود المبذولة مع الفريق لإعادته لطريق الانتصارات منذ توليه المسئولية لعبور تلك الفترة الصعبة خلال مدة وجيزة رغم حجم الضغوط الكبيرة.

ويأمل مجلس الإدارة أن يكون الفوز على إنبي بمثابة البداية نحو تحقيق مسيرة انتصارات لا تنقطع وعودة روح الدراويش المعتاد عليها جمهوره، وتحسين وضعه في بطوله الدوري العام، ليوجد في مركز متقدم يليق بالنادي وجماهيره.

ويهنئ مجلس الإدارة جماهير النادي، ويشكر لاعبي الفريق الذين كانوا على قدر المسئولية وحققوا فوزًا صعبًا وغاليًا على فريق إنبي بملعبه، لتبدأ مرحلة الصعود بشكل تدريجي بجدول ترتيب البطولة.

وأعلن مجلس الإدارة صرف مكافأة فوز للفريق لكل لاعب وفرد من الجهاز الفني، بينما صرف مكافأة إجادة لكل من باهر محمدي وياو أنور وعمر الوحش.

فى سياق آخر، حصل عمر الوحش قائد ولاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على جائزة راجل مباراة فريقه ضد إنبي بناءًا على قرار رابطة الأندية المحترفة.

يأتى ذلك بعد الأداء القوي الذى قدمه لاعب الدراويش طوال المباراة التى أقيمت عصر الثلاثاء على ملعب بتروسبورت بالقاهرة وانتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدفًا فى ثامن جولات الدوري العام.

وتعد هذه الجائزة هي الثالثة للاعبي الإسماعيلي هذا الموسم بعدما حصل عليها باهر المحمدي فى لقاء سيراميكا كليوباترا وياو أنور فى مباراة فيوتشر.

جدير بالذكر أن "الوحش" تعرض لشد فى العضلة الضامة خلال مجريات الشوط الثاني ولم يستطع فى استكمال المباراة ليحل بدلا منه عماد حمدي.