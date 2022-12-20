«انقذوا مستشفى 57357» .. شيكابالا يوجه رسالة وسط لقاء حرس الحدود

الشارقة - اميمة ياسر - حرص محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم فريق الزمالك، على إظهار لافتة تطالب بتقديم الدعم لمستشفى سرطان الأطفال 57357، ومساعدته على استكمال مسيرة علاج الأطفال المصابين بالسرطان.

وأحرز شيكالا الهدف الثالث للزمالك، وبعد ذلك اتجه إلى دكة بدلاء الزمالك، ليحصل على قميص مكتوب عليه "انقذوا مستشفى 57357".

وقال مصراوي وفقا لمصادر، إن المستشفى بحاجة إلى المزيد من التبرعات خلال الفترة المقبلة، لضمان استمرار تقديم الخدمة.

ورفض مسؤولو مؤسسة سرطان الأطفال التعليق حتى الآن بشأن الأوضاع المالية للمستشفى، وما يحدث في الوقت الراهن.

الهدف الثالث

نجح محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك في تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 79 أمام حرس الحدود ، في المباراة التي جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح النتيجة 3-0 للفارس الأبيض .

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبدالمجيد -أحمد فتوح.

خط الوسط: عمر جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وحمزة المثلوثي ونبيل عماد دونجا وعمرو السيسي ويوسف إبراهيم "اوباوما" ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف حسن وسامسون أكينولا.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

محمد فوزي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود بن والي – إسلام عبد الله – مؤمن عوض

خط الوسط: مصطفى صبحي – أحمد فتحي – مصطفى جمال

خط الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – محمد ممدوح – وجيه عبد الحكيم.

يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن المارد الأحمر المتصدر حيث جمع الفارس الأبيض نقاطه من 7 مباريات فاز في 5 مواجهات وتعادل في 2.

ويحتل حرس الحدود المركز الـ 18 في الجدول برصيد 3 نقاط جمعهم من 7 مباريات ولم يحقق أي فوز وتلقى 4 هزائم وتعادل في 3 مواجهات.