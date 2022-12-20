إنبى يوجه الشكر لأحمد كشرى رسميا

القاهرة - سامية سيد - توجه مجلس إدارة نادى إنبى بالشكر لأحمد كشرى وجهازه المعاون على الفترة الماضية وتكليف هانى عبد الله وأحمد عبد الظاهر وصلاح عاشور بالإدارة الفنية للجهاز.

وحقق فريق الإسماعيلي فوزه الأول بالدوري هذا الموسم على حساب إنبي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي شهدت اشهار الحكم البطاقة الحمراء لثلاثة لاعبين.

جاء الهدف الأول بالدقيقة 16 بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق صالح جمعه تجاه زمياه ياو أنور المنطلق داخل منطقة جزاء إنبي خلف المدافعين والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك، بينما جاء الهدف الثاني في الوقت المحتسب بد من الضائع، بعد تنفيذ ناجح لكرة الجزاء عن طريق باهر المحمدي بتسديدة قوية في منتصف المرمى سكنت شباك الحارس عبد العزيز البلعوطي، وقلص على فوزى النتيجة لصالح أنبي بالهدف الأول من نقطة الجزاء في الدقيقة 90+8 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الدراويش المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، جمعها من 8 مباريات، حقق خلالها ثلاث تعادلات وخسر في 4 مناسبات وفاز مرة وحيدة، بينما يحتل إنبي المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط، جمعها من 8 مواجهات في بطولة الدوري حتى الآن، حقق خلالها فوزا وحيدا، وخسر 4 مباريات وتعادل في ثلاثة.

المباراة عرفت 3 حالات طرد، فحكم المباراة أشهر البطاقة الحمراء في وجه مصطفى ياسر شكشك لاعب إنبي بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة نتيجة سلوك غير رياضي داخل أرضية الملعب، كما أشهر البطاقة الحمراء في وجه محمد حسن لاعب الإسماعيلي بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة نتيجة تدخل قوي على لاعب إنبي، وبعد العودة لتقنية الفيديو، حكم المباراة أشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه خالد رضا لاعب إنبي نتيجة عرقلة محمود الشبراوي لاعب الإسماعيلي المنطلق بشكل شبه منفرد بالمرمى.