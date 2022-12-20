شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: هدف ملغ وآخر محتسب الأبرز فى لقاء فاركو والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المسابقة: الاسبوع الثامنة من الدورى المصرى

النتيجة: هدفان مقابل هدف لصالح الأهلى

حكم الساحة: طارق مجدى

مساعد أول: أحمد حسام

مساعد ثان: عماد العقاد

حكم رابع: هشام القاضى

حكام ال VAR: مصطفى مدحت ومحمد عزازي

فى مباراة من المباريات المتوسطة الصعوبة تحكيميا تمكن طاقم التحكيم من المرور بها بنجاح وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 45 الشوط الأول يسجل الأهلى هدف ويقوم المساعد الأول بالاشارة على تسلل ويؤكد ال VAR قرار الحكم المساعد بوجود التسلل بجزء من الجسم على لاعب النادى الأهلى والقرار صحيح .

الحالة الثانية: فى الدقيقة 64 مطالبة من لاعبي الاهلي بركلة جزاء لصالح برونو سافيو ويشير الحكم باستمرار اللعب لعدم وجود المخالفة والقرار صحيح حيث لا يوجد تلامس من مدافع فاركو لقدم لاعب الأهلي برونو سافيو وال VAR يؤكد على القرار.

اللياقة البدنية: لياقة بدنية جيدة وتوقع وقراءة جيدة لطرق وأساليب اللعب ولكن يؤخد على الحكم عنصر مهم وهو كيفية احتساب الوقت بدل الضائع

الحكام المساعدون: تعاون جيد من الحكام المساعدين فى احتساب المخالفات القريبة منهم وحالات التسلل

ال VAR: تدخل فى حالة هدف الاهلي الملغ نتيجة التسلل