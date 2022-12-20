شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: أهدرنا العديد من الفرص أمام فاركو.. وسعيد بإصرار اللاعبين على الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بالفوز الذي ‏حققه الفريق اليوم على فاركو بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج ‏العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وقال كولر في تصريحاته عقب مباراة الأهلي و فاركو: «ضغطنا بشكل جيد في الشوط الأول وأهدرنا العديد ‏من الفرص التي كانت كفيلة بإنهاء الشوط بفارق كبير من الأهداف، وهناك قاعدة معروفة من يهدر الكثير من الفرص يستقبل في النهاية، وهذا ما حدث حيث سجل فاركو هدفًا من فرصتين على مرمى ‏الأهلي». ‏

وأشاد المدير الفني للأهلي بعزيمة اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز، مؤكدًا أن الأهلي كافح ‏حتى آخر لحظة في المباراة، وهو ما يمنح الثقة للجميع في قدرة الأهلي على التسجيل في أي وقت.‏

وواصل كولر: «أتحدث مع اللاعبين دائمًا وأطالبهم بعدم الانشغال بموعد تسجيل الهدف ‏مع التحلي بالثقة والاستمرار في المحاولات حتى آخر لحظة من أجل التسجيل. اليوم التغييرات والضغط الهجومي ‏كان لهما دور كبير في صناعة الفرص حتى آخر لحظة من المباراة من أجل تحقيق المكسب، وهذا ما ‏حدث في النهاية وتوج مجهود الجميع بالفوز». ‏

وأوضح المدير الفني أنه دفع بالثنائي محمد مجدي أفشة وبرونو سافيو من منطلق ثقته الكاملة في قدرتهما على صنع الكثير داخل الملعب، كما أشار إلى أن ‏سافيو سبق له المشاركة في مركز رأس الحربة مع فريقه القديم قبل الانتقال إلى الأهلي، وأن وجوده كرأس حربة اليوم ليس جديدًا عليه.‏

واختتم مارسيل كولر تصريحاته قائلًا: «مشاركة وتغيير مراكز اللاعبين تتعلق بضغط ‏المباريات المستمر حتى نهاية فبراير، وهذا أمر طبيعي للحفاظ على مستوى الفريق والبحث ‏عن الفوز في جميع المباريات».