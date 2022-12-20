شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: أهدرنا العديد من الفرص أمام فاركو.. وسعيد بإصرار اللاعبين على الفوز والان مع تفاصيل الخبر
وأشاد المدير الفني للأهلي بعزيمة اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز، مؤكدًا أن الأهلي كافح حتى آخر لحظة في المباراة، وهو ما يمنح الثقة للجميع في قدرة الأهلي على التسجيل في أي وقت.
وواصل كولر: «أتحدث مع اللاعبين دائمًا وأطالبهم بعدم الانشغال بموعد تسجيل الهدف مع التحلي بالثقة والاستمرار في المحاولات حتى آخر لحظة من أجل التسجيل. اليوم التغييرات والضغط الهجومي كان لهما دور كبير في صناعة الفرص حتى آخر لحظة من المباراة من أجل تحقيق المكسب، وهذا ما حدث في النهاية وتوج مجهود الجميع بالفوز».
وأوضح المدير الفني أنه دفع بالثنائي محمد مجدي أفشة وبرونو سافيو من منطلق ثقته الكاملة في قدرتهما على صنع الكثير داخل الملعب، كما أشار إلى أن سافيو سبق له المشاركة في مركز رأس الحربة مع فريقه القديم قبل الانتقال إلى الأهلي، وأن وجوده كرأس حربة اليوم ليس جديدًا عليه.
واختتم مارسيل كولر تصريحاته قائلًا: «مشاركة وتغيير مراكز اللاعبين تتعلق بضغط المباريات المستمر حتى نهاية فبراير، وهذا أمر طبيعي للحفاظ على مستوى الفريق والبحث عن الفوز في جميع المباريات».