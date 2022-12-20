شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ" إبراهيما كونية " في غزل المحلة لتحديد المشاركة في مباراة فاركو المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الايفوارى إبراهيما كونية لاعب فريق غزل المحلة لاختبار طبى تحت أشراف الدكتور خالد الجميزى قبل انطلاق مران غدا لتحديد موقف اللاعب من المشاركة في التدريبات و المباريات .

وكان أشتكى إبراهيما كونية من آلام في الركبة عقب مباراة طلائع الجيش مما أدى الى استبعادة من مباراة فيوتشر الماضية .

وكان تلقى فريق غزل المحلة الهزيمة أمس أمام فيوتشر بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز أحرازه اللاعب باسم على في الدقيقة 18 .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة فاركو ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث من المقرر إقامتها على ستاد المحلة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءا .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 16 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات و الهزيمة في مباريتان و التعادل في مباراة واحدة .