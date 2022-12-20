شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الزمالك انتصاراته اليوم الثلاثاء بعد الفوز الذى حققه على نظيره حرس الحدود برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 8 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل للزمالك يوسف أسامة نبيه فى الدقيقة 15، وأحمد زيزو فى الدقيقة 55، ومحمود شيكابالا فى الدقيقة 78، ثم سجل زيزو الهدف الرابع من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 20 فى المركز الثانى وبفارق نقطتين عن الأهلى المتصدر، حيث جمع الفارس الأبيض نقاطه من 8 مباريات فاز في 6 مواجهات وتعادل في 2.

واقتنص أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جائزة أفضل لاعب في مباراة حرس الحدود التي أقيمت اليوم في بطولة الدوري الممتاز، وسجل أحمد مصطفى "زيزو" ثنائية في فوز الزمالك اليوم ليحصد جائزة أفضل لاعب باللقاء.

ويحتل حرس الحدود المركز الـ 18 في الجدول برصيد 3 نقاط جمعها من 8 مباريات ولم يحقق أي فوز وتلقى 5 هزائم وتعادل في 3 مواجهات.

سجل يوسف أسامة نبيه هدف التقدم للزمالك بتسديدة نموذجية من خارج منطقة الجزاء، ليتقدم لفريقه بهدف مبكر فى الدقيقة 15، وبعدها استحوذ الزمالك على مجريات المباراة وسط محاولات للحرس دون أى خطورة تذكر.

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ومع الدقيقة 35 بدأ الزمالك تكثيف الضغط على الحرس، والدخول فى منطقة الجزاء، وسط محاولات من لاعبى الحرس فى الوصول لمرمى محمد عواد.

وفى الدقيقة 45 كاد حرس الحدود أن يسجل هدف التعادل، بعدما مرر زيكو كرة سحرية ضرب بها دفاع الزمالك بالكامل، إلا أن مؤمن عوض لم يتمكن من تسجيل هدف التعادل.

مع بداية الشوط الثانى للمباراة، دفع فيريرا بالثنائى نبيل عماد دونجا وسامسون أكينولا، بدلاً من محمد أشرف روقا وسيف الدين الجزيرى.

وفى الدقيقة 55 نجح أحمد زيزو فى تسجيل هدف الزمالك الثانى وبعدها حاول الحرس استعادة التوازن عن طريق هجمات منزوعة الأنياب على مرمى الزمالك.

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وفى الدقيقة 65 خرج عمر جابر ويوسف أسامة نبيه، ودخل محمود شيكابالا وعمرو السيسى، وفى الدقيقة 72 مرر زيزو كرة لنبيل دونجا سددها من خارج منطقة الجزاء جاءت فى شباك مرمى حرس الحدود من الخارج.

وفى الدقيقة 78 سجل شيكابالا هدف الزمالك الثالث بتسديدة من الجانب الأيمن، سكنت شباك الحرس، وفى الدقيقة 84 دفع فيريرا بسيد نيمار.

وفى الدقيقة 86 حصل الزمالك على ركلة جزاء لصالح أحمد فتوح، سجل منها أحمد زيزو الهدف الرابع، رغم تصدى محمد فوزى حارس مرمى الحرس للكرة فى البداية قبل متابعتها من زيزو وتسجيل الهدف.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبدالمجيد -أحمد فتوح، خط الوسط: عمر جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وحمزة المثلوثي ونبيل عماد دونجا وعمرو السيسي ويوسف إبراهيم "اوباوما" ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف حسن وسامسون أكينولا.

وضم تشكيل حرس الحدود كلاً من.. حراسة المرمى: محمد فوزي، خط الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود بن والي – إسلام عبد الله – مؤمن عوض، خط الوسط: مصطفى صبحي – أحمد فتحي – مصطفى جمال، خط الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – محمد ممدوح – وجيه عبد الحكيم.