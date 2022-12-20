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زيزو يحرز الهدف الثاني للزمالك أمام الحدود في الدقيقة 55

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القاهرة - سامية سيد -  

نجح أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 55 أمام حرس الحدود ، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح النتيجة 2-0 للفارس الأبيض .

ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن المارد الأحمر المتصدر حيث جمع الفارس الأبيض نقاطه من 7 مباريات فاز في 5 مواجهات وتعادل في ، ويحتل حرس الحدود المركز الـ 18 في الجدول برصيد 3 نقاط جمعهم من 7 مباريات ولم يحقق أي فوز وتلقى 4 هزائم وتعادل في 3 مواجهات.

 

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

 

خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبدالمجيد -أحمد فتوح.

 

خط الوسط: عمر جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو".

 

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وحمزة المثلوثي ونبيل عماد دونجا وعمرو السيسي ويوسف إبراهيم "اوباوما" ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيد عبد الله "" ويوسف حسن وسامسون أكينولا.

 

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

محمد فوزي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود بن والي – إسلام عبد الله – مؤمن عوض

خط الوسط: مصطفى صبحي – أحمد فتحي – مصطفى جمال

خط الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – محمد ممدوح – وجيه عبد الحكيم.

 

 

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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