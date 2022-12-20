شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 20-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلى تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 20-12-2022 برصيد 22 نقطة بينما جاء الزمالك في المركز الثانى برصيد 20 نقطة وحل فيوتشر ثالثاً برصيد 18 نقطة ثم جاء بيراميدز في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

وجاء ترتيب الدورى المصري كالتالى

ترتيب الدورى المصرى

بينما جاءت النتائج كالتالى:

إنبى 1 – 2 الإسماعيلى

حقق فريق الإسماعيلي فوزه الأول بالدوري هذا الموسم على حساب إنبي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي شهدت اشهار الحكم البطاقة الحمراء لثلاثة لاعبين.

فاركو 1 – 2 الأهلى

نجح النادي الأهلي تحقيق فوزاً قاتلاً بهدفين لهدف على فاركو خلال المباراة التى أقيمت بينهما اليوم ،الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، تقدم أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 30 وتعادل أحمد شريف لفاركو في الدقيقة 35 واضاف محمد شريف الهدف الثاني القاتل في اللحظات الأخيرة (+90) ..

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 22 نقطة من 8 مباريات ويحافظ على تصدره قمة الدوري ، فيما يتجمّد رصيد فاركو عند 7 نقاط .

طلائع الجيش 1 – 0 البنك الأهلى

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره البنك الاهلى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد جهاز الرياضة ضمن الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى .

وبهذة النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 10 نقاط بينما توقف رصيد فريق البنك الاهلى عند النقطة 6 محتلا المركز الثالث عشر .

الزمالك 4 – 0 حرس الحدود

فاز فريق الزمالك على حرس الحدود بنتيجة بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل رباعية الزمالك، يوسف أسامة نبيه فى الدقيقة 15، وأحمد زيزو فى الدقيقة 55، ومحمود شيكابالا فى الدقيقة 78، ثم سجل زيزو الهدف الرابع من ركلة جزاء.