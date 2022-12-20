شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن "شيكا" رجل مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد عبد الرحمن " شيكا " صانع ألعاب فريق طلائع الجيش جائزة رجل مباراة فريقه أمام البنك الاهلى عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل، ضمن بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وكان حقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره البنك الاهلى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد جهاز الرياضة ضمن الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى .

تمكن فريق طلائع الجيش من الفوز على البنك الاهلى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، منذ قليل على ستاد جهاز الرياضة ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى الممتاز .

واحراز أحمد سمير مهاجم فريق طلائع الجيش في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، حيث تمكن كريم طارق من توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار بعد تخطيه لثلاث مدافعين بمجهود فردي ثم مرر الكرة لزميلة أحمد سمير أمام المرمى وسدد الأخير الكرة في المرمى بسهولة.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة من قبل لاعبى فريق طلائع الجيش حيث ظهرت الخطورة عن طريق خالد قمر و كريم طارق و أحمد سمير في غياب تام من قبل لاعبى البنك الاهلى في الشوط الأول بينما في الشوط الثانى حاول لاعبو فريق البنك الاهلى إدراك هدف التعادل ولكن جميع الهجمات لا تكتب لها النجاح .

وبهذة النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 10 نقاط بينما توقف رصيد فريق البنك الاهلى عند النقطة 6 محتلا المركز الثالث عشر .

وخاض فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. عمر رضوان .

الدفاع .. محمد سمير ، محمد دياب ، محمد فتح الله " كماتشو " .

الوسط .. أحمد متعب ، عبد الرحمن " شيكا " ، إسلام محارب ، أحمد عبد الرحمن .

الهجوم .. كريم طارق ، خالد قمر ، أحمد سمير .

بينما جاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة حلمى طولان يضم كل من:

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل .

خط الدفاع .. أحمد ياسين ، أمير مدحت ، أحمد العش ، عاصم صلاح أحمد توفيق .

خط الوسط .. حسام الصانع ، محمد هلال ، محمود قاعود .

خط الهجوم.. ناصر منسي ، كريم بامبو.