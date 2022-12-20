شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم الزمالك يتفوق على الأهلي بـ"هدف" بعد الجولة الثامنة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفوق هجوم الزمالك على نظيره الأهلى، بهدف بعد خوض الفريقين مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يتصدر الفارس الأبيض قائمة الأكثر تهديفًا حتى الوقت الحالى.

وسجل فريق الزمالك 17 هدفا فى مسابقة الدورى بعد الجولة الثامنة، متصدرًا بها قائمة الأكثر تهديفًا، فيما يأتى النادى الأهلى فى المركز الثانى بـ 16 هدفا، ويأتى سيراميكا وغزل المحلة فى المركز الثالث بـ 11 هدفا لكل فريق.

وحقق الزمالك الفوز على حرس الحدود بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل رباعية الزمالك، يوسف أسامة نبيه فى الدقيقة 15، وأحمد زيزو فى الدقيقة 55، ومحمود شيكابالا فى الدقيقة 78، ثم سجل زيزو الهدف الرابع من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 20 فى المركز الثانى وبفارق نقطتين عن الأهلى المتصدر حيث جمع الفارس الأبيض نقاطه من 8 مباريات فاز في 6 مواجهات وتعادل في 2، ويحتل حرس الحدود المركز الـ 18 في الجدول برصيد 3 نقاط جمعها من 8 مباريات ولم يحقق أي فوز وتلقى 5 هزائم وتعادل في 3 مواجهات.

وحقق الأهلى فوزاً قاتلاً بهدفين لهدف على فاركو خلال المباراة التى أقيمت بينهما اليوم ،الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، تقدم أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 30 وتعادل أحمد شريف لفاركو في الدقيقة 35 واضاف محمد شريف الهدف الثاني القاتل في اللحظات الأخيرة (+90) .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 22 نقطة من 8 مباريات ويحافظ على تصدره قمة الدوري ، فيما يتجمّد رصيد فاركو عند 7 نقاط .