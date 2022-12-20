شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20 / 12 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، محمد شريف يُعيد الأهلي للانتصارات بفوز قاتل +90 أمام فاركو.

الزمالك يهزم حرس الحدود 4 / 0 ويتمسك بالمنافسة على الصدارة.. فيديو

حقق فريق الزمالك الفوز على حرس الحدود بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

محمد شريف يُعيد الأهلي للانتصارات بفوز قاتل +90 أمام فاركو ..فيديو

قاد محمد شريف فريقه الأهلي لتحقيق فوزاً قاتلاً بهدفين لهدف على فاركو خلال المباراة التى أقيمت بينهما اليوم ،الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

الانتصار الأول.. الإسماعيلى يهزم إنبي 2-1 فى مباراة الثلاث بطاقات حمراء

حقق فريق الإسماعيلي فوزه الأول بالدوري هذا الموسم على حساب إنبي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي شهدت اشهار الحكم البطاقة الحمراء لثلاثة لاعبين.

طلائع الجيش يفوز على البنك الاهلى بهدف " سمير " بالدورى الممتاز

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره البنك الاهلى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد جهاز الرياضة ضمن الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى .

اتحاد الكرة يؤكد: تعيينات الحكام من اختصاصات اللجنة برئاسة كلاتنبرج

رد اتحاد الكرة على الأنباء المتداولة عن رفض جمال علام رئيس الاتحاد ومارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام مقابلة حكام الدوري ظهر اليوم ، حيث يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ردًا على بعض التقارير الصحفية المغلوطة، بشأن رفض رئيس الاتحاد مقابلة بعض الحكام، أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، وأن الحكام اجتمعوا بالفعل مع رئيس الاتحاد لمناقشة طلباتهم، والتي اتضح أنها شكوى من لجنة الحكام، تتمثل في عدم إسناد مباريات لهم خلال الفترة السابقة.

اتحاد الكرة يرفض تأجيل نهائى كأس مصر قبل تحديد المتأهل من الأهلي وسموحة

رفض مسئولو اتحاد الكرة تأجيل نهائي كأس مصر المقرر له يوم 3 فبراير المقبل بعد مشاركة الأهلى رسميا في مونديال الأندية في الفترة من 1 وحتى 11 من الشهر نفسه. منتخب الشباب يبدأ معسكره بالدفاع الجوى.. صور انطلق ظهر اليوم الثلاثاء معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2003، بقيادة محمود جابر بالدفاع الجوي ضمن برنامج الاعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تقام في مصر خلال شهري فبراير ومارس 2023.

عقب اهتمام القطبين.. الاتحاد يرفض رحيل مروان عطية فى الانتقالات الشتوية

رفض مسئولي نادى الاتحاد السكندرى رحيل مروان عطية لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة و الاحتفاظ بيه لنهاية الموسم الحالي على أقل تقدير و ذلك بسبب الاعتماد عليه في التشكيل الاساسى و من العناصر المهمة للفريق .