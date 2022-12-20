شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبيتان وبرونزية لمصر في بطولة إفريقيا للرماية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق منتخب مصر للرماية 3 ميداليات في بطولة إفريقيا للرماية المقامة بتونس ، حيث هالة أشرف الجوهري في تحقيق الميدالية الذهبية في نهائيات 10م مسدس سيدات ، وفي نفس المنافسات حققت الرامية المصرية يارا أحمد الميدالية البرونزية .

بينما حقق الرامي المصري الناشئ يوسف الكردي الميدالية الذهبية في نهائيات 10م مسدس رجال، واستطاع يوسف وهو رامي ناشئ التغلب علي أبطال الجزائر، وتونس، وكينيا في منافسات قوية كان بطلها يوسف المصري.

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات المصريين في البطولة كلا من ، محمد حمدى و محمد مصطفى و فريدة خالد و مى مجدى و ميرنا هيثم و عمرو أحمد و يوسف حسام و مجدى محمد حافظ و هالة الجوهري و يارا أحمد.

وأعرب حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، عن سعادته البالغة لما حققه أبطال الرماية في البطولة، ويرجع ذلك للدعم المستمر لأبطال الرماية من القيادة السياسية والمتمثلة في أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي يحرص دائما علي دعم الأبطال".

الجدير بالذكر أن فاعليات البطولة الأفريقية الخامسة عشرة للرماية تقام بمدينة نابل التونسية في الفترة من 16 إلى 24 ديسمبر الحالي حيث يبحث منتخبنا الوطني عن الظهور بشكل جيد وتحقيق أكبر عدد ممكن من الميداليات.