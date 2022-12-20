شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهداف الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الزمالك على حرس الحدود بنتيجة بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل رباعية الزمالك، يوسف أسامة نبيه فى الدقيقة 15، وأحمد زيزو فى الدقيقة 55، ومحمود شيكابالا فى الدقيقة 78، ثم سجل زيزو الهدف الرابع من ركلة جزاء.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبدالمجيد -أحمد فتوح، خط الوسط: عمر جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه. وضم تشكيل حرس الحدود كلاً من.. حراسة المرمى: محمد فوزي، خط الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود بن والي – إسلام عبد الله – مؤمن عوض، خط الوسط: مصطفى صبحي – أحمد فتحي – مصطفى جمال، خط الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – محمد ممدوح – وجيه عبد الحكيم.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 20 فى المركز الثانى وبفارق نقطتين عن الأهلى المتصدر حيث جمع الفارس الأبيض نقاطه من 8 مباريات فاز في 6 مواجهات وتعادل في 2.

ويحتل حرس الحدود المركز الـ 18 في الجدول برصيد 3 نقاط جمعهم من 8 مباريات ولم يحقق أي فوز وتلقى 5 هزائم وتعادل في 3 مواجهات.

سجل يوسف أسامة نبيه هدف التقدم للزمالك بتسديدة نموذجية من خارج منطقة الجزاء، ليتقدم لفريقه بهدف مبكر فى الدقيقة 15، وبعدها استحوذ الزمالك على مجريات المباراة وسط محاولات للحرس دون أى خطورة تذكر.

مع بداية الشوط الثانى للمباراة، دفع فيريرا بالثنائى نبيل عماد دونجا وسامسون أكينولا، بدلاً من محمد أشرف روقا وسيف الدين الجزيرى.

وفى الدقيقة 55 نجح أحمد زيزو فى تسجيل هدف الزمالك الثانى وبعدها حاول الحرس استعادة التوازن عن طريق هجمات منزوعة الأنياب على مرمى الزمالك.

وفى الدقيقة 78 سجل شيكابالا هدف الزمالك الثالث بتسديدة من الجانب الأيمن، سكنت شباك الحرس، وفى الدقيقة 84 دفع فيريرا بسيد نيمار.

وفى الدقيقة 86 حصل الزمالك على ركلة جزاء لصالح أحمد فتوح، سجل منها أحمد زيزو الهدف الرابع، رغم تصدى محمد فوزى حارس مرمى الحرس للكرة فى البداية قبل متابعتها من زيزو وتسجيل الهدف.