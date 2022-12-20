شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: إلغاء هدف برونو قرار صحيح والأهلى لا يستحق ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير عثمان الحكم الدولى السابق، أن هدف الأهلى الثانى صحيح 100% ولا توجد به أى شيء، والذى جاء فى الثوانى الأخيرة من مباراته أمام فاركو، التى أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير عثمان فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: أن الغاء هدف الأهلى كان قرارا صحيحا رغم عدم وجود لقطة مباشرة، ولكن وقفة الحكم المساعد كانت سليمة، وأرى أن كريم فؤاد كان سابق مدافع فاركو.

أضاف سمير عثمان: "ألأهلى لا يستحق ركلة جزاء فى لعبة برونو سافيو، لأنه لعب الكرة والمدافع لم يحتك به والحكم كان فى مكان مناسب لرؤية اللعبة بشكل مثالى".

أوضح سمير عثمان: "أن هدف محمد شريف صحيح 100% ولا يوجد به أى شىء خاطئ، ولكن أعيب على الحكام وضع الخطوط لأن الكرة واضح لأن التسلل يحسب على الكرة".

وقاد محمد شريف فريقه الأهلي لتحقيق فوزاً قاتلاً بهدفين لهدف على فاركو خلال المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 30 وتعادل أحمد شريف لفاركو في الدقيقة 35 واضاف محمد شريف الهدف الثاني القاتل في اللحظات الأخيرة (+90) بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 22 نقطة من 8 مباريات ويحافظ على تصدره قمة الدوري ، فيما يتجمّد رصيد فاركو عند 7 نقاط .

ويعود الأهلي للإنتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام فيوتشر.