شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف الزمالك الثاني أمام حرس الحدود في بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أحرز أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 55 أمام حرس الحدود من تسديدة قوية لم يتمكن حارس الحدود في التصدي لها ، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح النتيجة 2-0 للفارس الأبيض .

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبدالمجيد -أحمد فتوح.

خط الوسط: عمر جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وحمزة المثلوثي ونبيل عماد دونجا وعمرو السيسي ويوسف إبراهيم "اوباوما" ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف حسن وسامسون أكينولا.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

محمد فوزي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود بن والي – إسلام عبد الله – مؤمن عوض

خط الوسط: مصطفى صبحي – أحمد فتحي – مصطفى جمال

خط الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – محمد ممدوح – وجيه عبد الحكيم.

ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن المارد الأحمر المتصدر حيث جمع الفارس الأبيض نقاطه من 7 مباريات فاز في 5 مواجهات وتعادل في ، ويحتل حرس الحدود المركز الـ 18 في الجدول برصيد 3 نقاط جمعهم من 7 مباريات ولم يحقق أي فوز وتلقى 4 هزائم وتعادل في 3 مواجهات.