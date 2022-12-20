شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة الزمالك وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جائزة أفضل لاعب في مباراة حرس الحدود التي أقيمت اليوم في بطولة الدوري الممتاز.
وسجل أحمد مصطفى "زيزو" ثنائية في فوز الزمالك اليوم ليحصد جائزة أفضل لاعب باللقاء.
وحقق فريق الزمالك الفوز على حرس الحدود بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.
سجل رباعية الزمالك، يوسف أسامة نبيه فى الدقيقة 15، وأحمد زيزو فى الدقيقة 55، ومحمود شيكابالا فى الدقيقة 78، ثم سجل زيزو الهدف الرابع من ركلة جزاء.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 20 فى المركز الثانى وبفارق نقطتين عن الأهلى المتصدر حيث جمع الفارس الأبيض نقاطه من 8 مباريات فاز في 6 مواجهات وتعادل في 2.
ويحتل حرس الحدود المركز الـ 18 في الجدول برصيد 3 نقاط جمعهم من 8 مباريات ولم يحقق أي فوز وتلقى 5 هزائم وتعادل في 3 مواجهات.
وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبدالمجيد -أحمد فتوح، خط الوسط: عمر جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.
وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وحمزة المثلوثي ونبيل عماد دونجا وعمرو السيسي ويوسف إبراهيم "اوباوما" ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف حسن وسامسون أكينولا.
وضم تشكيل حرس الحدود كلاً من.. حراسة المرمى: محمد فوزي، خط الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود بن والي – إسلام عبد الله – مؤمن عوض، خط الوسط: مصطفى صبحي – أحمد فتحي – مصطفى جمال، خط الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – محمد ممدوح – وجيه عبد الحكيم.