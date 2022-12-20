شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الزمالك يضيف الهدف الثانى فى شباك حرس الحدود بأقدام "زيزو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وحرس الحدود، التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، وتقدم الفارس الأبيض بهدفين دون رد، سجلهما يوسف أسامة نبيه وأحمد زيزو.

وسجل يوسف أسامة نبيه هدف التقدم للزمالك بتسديدة نموذجية من خارج منطقة الجزاء، ليتقدم لفريقه بهدف مبكر فى الدقيقة 15، وبعدها استحوذ الزمالك على مجريات المباراة وسط محاولات للحرس دون أى خطورة تذكر.

ومع الدقيقة 35 بدأ الزمالك تكثيف الضغط على الحرس، والدخول فى منطقة الجزاء، وسط محاولات من لاعبى الحرس فى الوصول لمرمى محمد عواد.

وفى الدقيقة 45 كاد حرس الحدود أن يسجل هدف التعادل، بعدما مرر زيكو كرة سحرية ضرب بها دفاع الزمالك بالكامل، إلا إن مؤمن عوض لم يتمكن من تسجيل هدف التعادل.

مع بداية الشوط الثانى للمباراة، دفع فيريرا بالثنائى نبيل عماد دونجا وسامسون أكينولا، بدلاً من محمد أشرف روقا وسيف الدين الجزيرى.

وفى الدقيقة 55 نجح أحمد زيزو فى تسجيل هدف الزمالك الثانى وبعدها حاول الحرس استعادة التوازن عن طريق هجمات منزوعة الأنياب على مرمى الزمالك.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبدالمجيد -أحمد فتوح، خط الوسط: عمر جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وحمزة المثلوثي ونبيل عماد دونجا وعمرو السيسي ويوسف إبراهيم "اوباوما" ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف حسن وسامسون أكينولا.

وضم تشكيل حرس الحدود كلاً من.. حراسة المرمى: محمد فوزي، خط الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود بن والي – إسلام عبد الله – مؤمن عوض، خط الوسط: مصطفى صبحي – أحمد فتحي – مصطفى جمال، خط الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – محمد ممدوح – وجيه عبد الحكيم.

يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن المارد الأحمر المتصدر حيث جمع الفارس الأبيض نقاطه من 7 مباريات فاز في 5 مواجهات وتعادل في 2.

ويحتل حرس الحدود المركز الـ 18 في الجدول برصيد 3 نقاط جمعهم من 7 مباريات ولم يحقق أي فوز وتلقى 4 هزائم وتعادل في 3 مواجهات.