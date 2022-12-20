شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة للبدلاء والمستبعدين بالزمالك بعد مباراة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدين من لقاء حرس الحدود اليوم تدريبات خاصة باستاد القاهرة عقب المباراة، بناء على تعليمات البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني.

وكان المدير الفني طالب اللاعبين المستبعدين من اللقاء بالتواجد في ستاد القاهرة لخوض تدريبات خاصة عقب نهاية المباراة في إطار البرنامج الموضوع لهم لتجهيزهم للفترة المقبلة.

وقرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة غدا الأربعاء من التدريبات الجماعية، عقب الفوز على حرس الحدود، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأحد المقبل، في إطار مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.‎

وحقق الزمالك الفوز على حرس الحدود بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل رباعية الزمالك، يوسف أسامة نبيه فى الدقيقة 15، وأحمد زيزو فى الدقيقة 55، ومحمود شيكابالا فى الدقيقة 78، ثم سجل زيزو الهدف الرابع من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 20 فى المركز الثانى وبفارق نقطتين عن الأهلى المتصدر حيث جمع الفارس الأبيض نقاطه من 8 مباريات فاز في 6 مواجهات وتعادل في 2.

ويحتل حرس الحدود المركز الـ 18 في الجدول برصيد 3 نقاط جمعهم من 8 مباريات ولم يحقق أي فوز وتلقى 5 هزائم وتعادل في 3 مواجهات.