شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: فاركو كان الأفضل فى الشوط الثانى وكولر تأخر فى تغييراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أحمد حسن نجم النادى الأهلى السابق، أن فاركو كان الأفضل فى الشوط الثانى وكان قادرا على تحقيق الفوز بسبب حالة الأهلى فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد حسن فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "الأهلى غاب عنه الروح والاستحواذ فى الشوط الثانى، وفاركو كان أفضل بكتير ولو طمع فى المباراة كان يقدر يكسب بسبب حالة لاعبى الأهلى".

وأضاف الصقر: "كولر تأخر كثيرا فى التغييرات رغم أن معظم لاعبى الأهلى خارج المستوى ولكن فى النهاية وصل لهدفه أنه كسب وأخذ الثلاث نقاط، ولكن مش كل مرة هيحصل كدة".

وتابع أحمد حسن: "على كولر تثبيت مهاجم بشكل أساسى والصبر عليه ومنحه الثقة، ولازم يختار واحد من الثلاثة محمد شريف وحسام حسن وشادى حسين ويرتبهم، وبرونو لا يصلح كرأس حربة صريح".

وقاد محمد شريف فريقه الأهلي لتحقيق فوزاً قاتلاً بهدفين لهدف على فاركو خلال المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 30 وتعادل أحمد شريف لفاركو في الدقيقة 35 واضاف محمد شريف الهدف الثاني القاتل في اللحظات الأخيرة (+90) بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 22 نقطة من 8 مباريات ويحافظ على تصدره قمة الدوري ، فيما يتجمّد رصيد فاركو عند 7 نقاط .

ويعود الأهلي للإنتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام فيوتشر.

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين، وتعرض أحمد البحراوي للإصابة في الدقائق الأولى ليُغادر أرضية الملعب، وحاول الفريقان زيارة الشباك بالنشاط الهجومي تدريجياً.

اتسم أداء الفريقين بالهدوء وانحصر اللعب تقريباً وسط الملعب مع بعض المحاولات الهجومية الضعيفة للأهلي عن طريق عبد القادر وأفشة وسافيو ، فيما لجأ فاركو للهجمات المرتدة.

واصل الأهلي الضغط على مرمى فاركو وسدد أفشة تصويبة قوية بعدما تلقى تمريرة جيدة من أحمد عبد القادر لكنها مرت بجوار القائم ، وسدد كريم فؤاد كرة قوية تصدى لها حارس فاركو وأرتدت لأفشة الذي سددها قوية أنقذها عبد الله بري مدافع فاركو.

تواصل الهجوم الأهلاوي ونجح عبد القادر في تسجيل هدف أول عن طريق أحمد عبد القادر بعدما تلقى تمريرة جيدة من على معلول أحسن التعامل معها وأودعها في شباك محمد سعيد شيكا.

لم يهنأ الأهلي كثيراً بهدفه إذ كثّف فاركو هجومه على مرمى محمد الشناوي ونجح أحمد شريف في تسجيل هدف التعادل لـ فاركو في الدقيقة 35 ، وتواصلت الإثارة بين الفريقين وتعرض أحمد شريف للأصابة ويقرر طارق مجدي إيقاف اللقاءويتواصل الأداء بين الفريقين وألغى طارق مجدي هدفاً سجله الأهلي في الدقيقة 46 بدعوى التسلل وأكدت تقنية الفيديو قرار طارق مجدي بعدها ينحصر اللعب وسط الملعب لينتهي هذا الشوط بالتعادل بهدف لمثله.

جاءت بداية الشوط الثاني ، هادئة ولم تشهد إثارة أو ندية مع بدايتها إذ إنحصر اللعب وسط الملعب مع محاولات أهلاوية ضعيفة لتسجيل الهدف الثاني وتعامل لاعبي فاركو بشكل جيد مع محاولات الأحمر الهجومية.

ونال كريم فؤاد بطاقة صفراء في الدقيقة 61 ، ونشط أداء الأهلي تدريجياً ومكرر أحمد عبد القادر تمريرة للبرازيلي سافيو وسدد الأخير لكن صدم به أحد مدافعي فاركو ليُطالب لاعبي الألي بركلة جزاء لكن حكم اللقاء رفض الامتثال لطلبهم.

وتراجع أداء الاهلي مع فرض رقابة صارمة على مفاتيح لعبه من قبل فريق فاركو، وخرج داينج وشارك حسين الشحات وخرج كريم فؤاد وشارك حساتم حسن بدلاً منه وشارك محمد شريف بدلاً من أحمد عبد القادر.

وأنقذ محمد سعيد شيكا حارس فاركو تسديدة صاروخية من حسام حسن ببراعة في الدقيقة 78 ،وفي أخر دقائق أنقذ محمد الشناوي فرصة خطرة للغاية ، وشارك أكرم توفيق في الدقيقة 87 بدلاً من محمد هاني وحاول الاهلي التسجيل في الدقائق الأخيرة ونال ياسر ابراهيم بطاقة صفراء للخشونة ،واستمر الأداء الهجومي من الاهلي إلى أن يسجل محمد شريف هدفاًقاتلاً في اللحظات الأخيرة بعدها ينتهي اللقاء بفوز مُثير للأهلي بهدفين لهدف.