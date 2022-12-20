شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يحتل المركز الـ10 في قائمة الهدافين التاريخين للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك المركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخين للقلعة البيضاء بعد إحرازه هدف في مرمى حرس الحدود في اللقاء الذى إنتهى بفوز الأبيض 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

رفع شيكابالا رصيده من الأهداف إلى الهدف 65 بواقع 45 هدف في الدوري و 8 أهداف في بطولة كأس مصر و 11 هدف في البطولات الأفريقية وهدف في البطولة العربية.

سجل رباعية الزمالك، يوسف أسامة نبيه فى الدقيقة 15، وأحمد زيزو فى الدقيقة 55، ومحمود شيكابالا فى الدقيقة 78، ثم سجل زيزو الهدف الرابع من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 20 فى المركز الثانى وبفارق نقطتين عن الأهلى المتصدر حيث جمع الفارس الأبيض نقاطه من 8 مباريات فاز في 6 مواجهات وتعادل في 2.

ويحتل حرس الحدود المركز الـ 18 في الجدول برصيد 3 نقاط جمعهم من 8 مباريات ولم يحقق أي فوز وتلقى 5 هزائم وتعادل في 3 مواجهات.

سجل يوسف أسامة نبيه هدف التقدم للزمالك بتسديدة نموذجية من خارج منطقة الجزاء، ليتقدم لفريقه بهدف مبكر فى الدقيقة 15، وبعدها استحوذ الزمالك على مجريات المباراة وسط محاولات للحرس دون أى خطورة تذكر.