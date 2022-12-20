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قمصان: حققنا المطلوب أمام فاركو وجميع مباريات الدوري صعبة ‏

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القاهرة - سامية سيد - أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق هدفه خلال ‏مباراة فاركو التي أقيمت على استاد برج العرب، وهو الحصول على النقاط الثلاث والقتال ‏لآخر لحظة من أجل الفوز، في ظل صعوبة جميع المباريات التي يخوضها الفريق في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

 

وأضاف المدرب العام للأهلي: «فريق فاركو من الفرق المميزة ولديهم جهاز فني على أعلى مستوى ‏بقيادة إيهاب جلال، في المقابل أتيحت لنا العديد من الفرص على مدار المباراة، وأظهرنا إصرارًا ‏وعزيمة على تسجيل هدف الفوز حتى الثواني الأخيرة، كما هي عادة النادي الأهلي ‏ولاعبيه الباحثين دائمًا عن الفوز لإسعاد الجماهير».‏

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وأكد سامي قمصان أن كولر طالب اللاعبين بإضافة الهدف الثاني بعد تسجيل هدف التقدم، ‏والتركيز على مدار المباراة لتحقيق الفوز، وقال إن تغييرات المدير الفني كانت هجومية وموفقة ‏ومنحت الفريق أفضلية في الهجوم.‏

 

وأوضح المدرب العام أن الأهلي يخوض كل مباراة على حدة، وأن الجهاز الفني أغلق ملف ‏مباراة فاركو بمجرد نهايتها، ويتم التركيز والتحضير للمباراة المقبلة أمام سموحة التي تقام ‏مساء الأحد المقبل.

 

وواصل قمصان حديثه: «تعلمنا من الموسم الماضي، حيث خاض الفريق عددًا كبيرًا من ‏المباريات بجانب مشاركات اللاعبين الدوليين، وهو ما تسبب في حالة من الإرهاق الشديد، ‏لهذا يسعى كولر لتجنب هذا الأمر باتباع سياسة التدوير وخلق حالة من المنافسة بين جميع اللاعبين». ‏

 

واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي دائمًا ما تكون في ظهر ‏اللاعبين، ولديهم ثقة كاملة في تحقيق الفوز لآخر لحظة من المباراة، والفريق يسعى إلى ‏الانتصارات من أجل إسعادهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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