شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: حققنا المطلوب أمام فاركو وجميع مباريات الدوري صعبة والان مع تفاصيل الخبر
وأكد سامي قمصان أن كولر طالب اللاعبين بإضافة الهدف الثاني بعد تسجيل هدف التقدم، والتركيز على مدار المباراة لتحقيق الفوز، وقال إن تغييرات المدير الفني كانت هجومية وموفقة ومنحت الفريق أفضلية في الهجوم.
وأوضح المدرب العام أن الأهلي يخوض كل مباراة على حدة، وأن الجهاز الفني أغلق ملف مباراة فاركو بمجرد نهايتها، ويتم التركيز والتحضير للمباراة المقبلة أمام سموحة التي تقام مساء الأحد المقبل.
وواصل قمصان حديثه: «تعلمنا من الموسم الماضي، حيث خاض الفريق عددًا كبيرًا من المباريات بجانب مشاركات اللاعبين الدوليين، وهو ما تسبب في حالة من الإرهاق الشديد، لهذا يسعى كولر لتجنب هذا الأمر باتباع سياسة التدوير وخلق حالة من المنافسة بين جميع اللاعبين».
واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي دائمًا ما تكون في ظهر اللاعبين، ولديهم ثقة كاملة في تحقيق الفوز لآخر لحظة من المباراة، والفريق يسعى إلى الانتصارات من أجل إسعادهم.