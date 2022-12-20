43.8 مليون مشجع حضروا مباريات كأس العالم

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ووصل عدد حضور مباريات المونديالات 42,847,764 مليون مشجع، ولعبت المباريات في نحو 200 مدينة وملعب.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت مباريات كأس العالم عام 1930 ، واستمر انطلاقها كل 4 سنوات ولم تنقطع إلا بسبب الحرب، ومنذ عام 1930 حتى 2018 استقبل كأس العالم 461 منتخبا، لعبت 900 مباراة سجل بها نحو 2550 هدفا.ووصل عدد حضور مباريات المونديالات 42,847,764 مليون مشجع، ولعبت المباريات في نحو 200 مدينة وملعب.

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