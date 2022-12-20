العنصرية توقف التعليقات على حسابات لاعبين فرنسيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اضطر ثلاثي المنتخب الفرنسي لكرة القدم كينغسلي كومان، وأوريليان تشاويميني، وراندال كولو مواني إلى إغلاق خاصية الرسائل والتعليقات على حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستقرام» (Instagram) بسبب الكم الهائل من الرسائل والتعليقات العنصرية التي أرسلت إليهم منذ هزيمة منتخب فرنسا في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين.

كينغسلي كومان وأوريليان تشاويميني أضاعا ضربتي ترجيح، في حين أضاع كولو مواني فرصة انفراد تام في آخر دقيقة من المباراة نفسها، وهو الأمر الذي عرضهم لانتقادات لاذعة وصلت إلى حد العنصرية.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن كولو مواني - مهاجم المنتخب الفرنسي الذي ينحدر من أصول كونغولية - اضطر إلى منع التعليق على صوره على انستقرام، بعد أن تجاوزت التعليقات المهينة كل الحدود، ولم يعد قادرا على تحملها.

في السياق نفسه، دخلت شركة «ميتا» (Meta) - مالكة منصتي «فيس بوك» (Facebook) وانستقرام - على خط الهجوم العنصري على لاعبي المنتخب الفرنسي ذوي البشرة السوداء، مؤكدة أنها أوقفت مجموعة من الحسابات ومنعت عددا من التعليقات العنصرية.