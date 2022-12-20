شكرا لقرائتكم خبر العنصرية توقف التعليقات على حسابات لاعبين فرنسيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كينغسلي كومان وأوريليان تشاويميني أضاعا ضربتي ترجيح، في حين أضاع كولو مواني فرصة انفراد تام في آخر دقيقة من المباراة نفسها، وهو الأمر الذي عرضهم لانتقادات لاذعة وصلت إلى حد العنصرية.وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن كولو مواني - مهاجم المنتخب الفرنسي الذي ينحدر من أصول كونغولية - اضطر إلى منع التعليق على صوره على انستقرام، بعد أن تجاوزت التعليقات المهينة كل الحدود، ولم يعد قادرا على تحملها.
في السياق نفسه، دخلت شركة «ميتا» (Meta) - مالكة منصتي «فيس بوك» (Facebook) وانستقرام - على خط الهجوم العنصري على لاعبي المنتخب الفرنسي ذوي البشرة السوداء، مؤكدة أنها أوقفت مجموعة من الحسابات ومنعت عددا من التعليقات العنصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر العنصرية توقف التعليقات على حسابات لاعبين فرنسيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.