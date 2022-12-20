شكرا لقرائتكم خبر الوحدة أول المتأهلين لدور الثمانية بكأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل الوحدة إلى ربع نهائي كأس الملك مساء أمس، بعد تغلبه على مضيفه ضمك بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها، بأولى مواجهات ثمن النهائي. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق البرازيلي أنسيلمو دي مورايس في الدقيقة الـ81.

بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، بغية إحراز هدف مبكر، وكانت أولى المحاولات عبر تسديدة الجزائري هلال عربي سوداني، تصدى لها الحارس عبد القدوس في الدقيقة السابعة.

وحاول الوحدة الرد بعد ثلث ساعة، خلال كرة لعبها أنسيلمو لسلطان السوادي، الذي خدع الدفاع ومرر بالكعب لإسلام هوساوي، ليسدد بجانب القائم.

وعاد الوحدة ليهدد مرمى الخصم، بعدما تلاعب كريم يودا بدفاع ضمك، ومرر كرة سددها وليد باخشوين، لكن مصطفى زغبة تصدى، ليعود وليد ويلعب الكرة برأسه من جديد، لكنها مرت خارج المرمى.

وبعد مرور نصف الشوط الأول، أنقذ قائم الوحدة هدفا محققا من أحمد الزين، لترتد الكرة لهلال سوداني، الذي أعادها لأحضان عبد القدوس.

وقبل نهاية الشوط الأول، أنقذ مصطفى زغبة مرماه من هدف وحداوي، بعد أن تصدى لكرة علاء حجي الذي انفرد بالمرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ الوحدة الشوط الثاني برغبة الفوز، وبدا ذلك خلال الضغط الذي أثمر عن كرة عرضية من أمير كردي، لعبها سلطان السوادي بجانب القائم.

ومع الدقيقة الـ60، احتسب الحكم ضربة جزاء على ضمك، لكنه ألغاها بعد العودة لتقنية الفيديو، لوقوع المخالفة خارج المنطقة، ليشهر البطاقة الحمراء في وجه حسن الشمراني. وكاد إسلام هوساوي أن يضع فريقه في المقدمة، بعد اختراق دفاعات ضمك، لكن كرته اصطدمت بالقائم. وأنقذ زغبة مرماه من هدف محقق، بعد تسديدة فيصل فجر القوية.

ونجح الوحدة أخيرا في فك شفرة دفاعات ضمك، وسجل هدف الفوز بواسطة البرازيلي أنسيلمو، الذي استغل عرضية يحيى النجعي، ليضعها في الشباك بالدقيقة الـ81.

ومرت الدقائق التالية دون خطورة، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية بفور وحداوي وتأهل لدور الثمانية.