النصر ينتظر وصول اللاعب الأسوأ في المونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن إدارة النصر السعودي لكرة القدم تنتظر وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العاصمة الرياض قبل نهاية الشهر الجاري، للتوقيع على العقد.

وسبق أن أكدت صحيفة «ماركا» في تقرير لها، أن كريستيانو رونالدو اتفق على الانتقال إلى صفوف نادي النصر، بعقد يمتد موسمين ونصف، على أن يتقاضى راتبا سنويا قيمته 200 مليون يورو، شاملا بعض العقود الإعلانية.

حسم الصفقة

نفى رونالدو (37 عاما) تلك الأنباء في تصريحات خلال وجوده مع منتخب البرتغال في قطر للمشاركة في كأس العالم 2022، والتي ودعها من الدور ربع النهائي على يد منتخب المغرب، إثر خسارته أمامه بهدف وحيد.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن رونالدو موجود حاليا في دبي لقضاء إجازة أعياد الميلاد، إذ تتبقى 10 أيام فقط على افتتاح باب سوق الانتقالات الشتوية.

وأشارت «ماركا» إلى أن المفاوضات مع النصر بدأت مباشرة عقب فسخ عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد، ويتوقع النادي السعودي وصول «صاروخ ماديرا» إلى الرياض وحسم الصفقة قبل نهاية 2022. وذكرت، أن ما يبدو واضحا أن الكرة الأوروبية أدارت ظهرها لرونالدو، أو على الأقل الأندية التي يرغب النجم البرتغالي في الانضمام إليها.

المستويات السلبية

لفتت الصحيفة إلى أن آمال النجم البرتغالي في الالتحاق بناد أوروبي باتت ضعيفة للغاية، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، رغم وجوده في مقر تدريبات ريال مدريد لأيام، بعد خروج المنتخب البرتغالي من كأس العالم.

وأوضحت أن السعودية تعتبر وصول كريستيانو رونالدو، صفقة من شأنها أن تضع البلاد على خريطة كرة القدم العالمية، على أمل تنظيم مونديال 2030.

إلى ذلك، دخل قائد المنتخب البرتغالي، تشكيلة أسوأ فريق في مونديال 2022، بعد المستويات السلبية التي قدمها خلال بطولة كأس العالم، التي استضافتها قطر.

ولم يسجل كريستيانو رونالدو إلا هدفا يتيما في كأس العالم 2022، من ركلة جزاء في مرمى غانا (3-2)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وهو الهدف الذي جعله أول لاعب يسجل في 5 نسخ من بطولات كأس العالم.

غير أن مستويات رونالدو تراجعت في المباريات التالية، ليقرر فرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال الذي أقيل لاحقا، الإبقاء عليه على دكة البدلاء في مباراتي سويسرا والمغرب، في الدورين ثمن وربع النهائي من المونديال.

وحصل كريستيانو رونالدو على تقييم 6.46 درجات من 10، من موقع «سوفا سكور» الذي اختار التشكيل الأسوأ، وشاركه في الهجوم في تلك التشكيلة بطل العالم الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، الذي حصل على 6.35 من 10 درجات.