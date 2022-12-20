تسديدة مبابي الطائرة تسجل الأقوى في البطولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أُسدل الستار على النسخة الـ22 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها قطر، في الفترة من 20 نوفمبر الماضي، حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتوج منتخب الأرجنتين بالمونديال للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1978و1986، عقب فوزه 4-2 على منتخب فرنسا بركلات الترجيح، في المباراة النهائية للمسابقة.

وذكر الموقع الالكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن المنتخب الأرجنتيني رفع كأس العالم - أخيرا - بعد غياب 36 عاما على ملعب لوسيل المبهج، أمام 88,966 متفرجا، ليكتب كلمة النهاية على بطولة ملحمية غير مسبوقة، ستظل خالدة في أذهان وقلوب محبي الساحرة المستديرة في العالم.

وشدد (فيفا) على أن مونديال 2022، الذي جرى للمرة الأولى في الوطن العربي، تميز بوفرة الأهداف والمفاجآت الدرامية، والعروض التي غيرت الإرث القديم.

وأشار (فيفا) إلى أن المباراة النهائية بين حاملة اللقب فرنسا والأرجنتين الملهمة، التي دعمتها كتيبة ضخمة من المؤيدين المتحمسين، كانت مواجهة بين نجمي البطولة: كيليان مبابي، وليونيل ميسي.

ولعب ميسي دور البطولة في إهداء اللقب لمنتخب بلاده، بعدما أسهم بـ10 أهداف من إجمالي 15 هدفا سجلها الفريق طوال مشواره بتلك النسخة، بواقع تسجيله 7 أهداف وقيامه بـ3 تمريرات حاسمة لزملائه، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن جدارة واستحقاق، ويصبح أول لاعب ينال تلك الجائزة مرتين، التي بدأت في الظهور منذ نسخة 1982، بعدما سبق أن حصل عليها في مونديال 2014 بالبرازيل.

وأنهى منتخب الأرجنتين ثاني أكبر فترة صيام عن التتويج بكأس العالم من جديد، بعد إيطاليا التي احتاجت إلى 44 عاما بين عامي 1938و1982 للعودة مرة أخرى إلى منصات التتويج بالمونديال.

حقائق وأرقام فريدة للمونديال

