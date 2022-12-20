النصر يطمح في العدالة اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر عند التاسعة من مساء اليوم لقاء فريق النصر وضيفه العدالة ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين.

يبحث النصر عن تحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ أكثر من ثلاثين عاما بقيادة الفرنسي رودي جارسيا الذي ينوي الدخول بتشكيلة تضم عددا كبيرا من البدلاء رغبة في إراحة العناصر الأساسية للقاء الديربي المنتظر أمام الهلال الاثنين المقبل.

وكان النصر اختتم استعداده للمواجهة بأداء تدريبات لياقية وفنية وجمل تكتيكية والتسديد من مسافات مختلفة ينوي جارسيا تطبيقها في المواجهة.

وعلى الجانب الآخر يسعى فريق العدالة بقيادة السلوفاكي مارتن شيفيلا إلى الفوز وتحقيق التأهل لدور الثمانية، وواصل العدالة تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمواجهة النصر، طبق خلالها السلوفاكي العديد من الجمل التكتيكية.

بطل كأس الملك

النصر 6 مرات

العدالة 0

آخر مواجهة جمعت الفريقين في كأس الملك

فوز النصر 1-0 يناير 2020

أبرز عناصر الفريقين

النصر: (تاليسكا، أبو بكار، عبدالرحمن غريب).

العدالة: ( جونزاليس، بالاسيوس، بلاتا).

ملعب اللقاء: (استاد الأمير عبدالرحمن بن سعود).

الطاقة الاستيعابية: (15 ألف متفرج).