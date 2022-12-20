مشلح ميسي ينقل شيلات الدحة والخطوة الجنوبية والرزفة للعالمية

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الذي حصد فيه جائزة أفضل لاعب في مونديال قطر، وأسهم في إحراز 10 أهداف، إذ سجل 7 وقدم 3 تمريرات حاسمة.تصدير التراث السعودي
إذا كان انتشار تلك التراكيب الصوتية المصاحبة للفرحة المرئية لميسي بمثابة تصدير للثقافة السعودية وموروثها المرئي نحو العالم الخارجي وتشكيل قوة ناعمة كما فعلوا في مواجهتهم الأولى في مونديال قطر بعد أن سجل المنتخب السعودي رقما لا ينسى، كونه المنتخب الوحيد بين الـ32 منتخبا مشاركا في هزيمة بطل كأس العالم (الأرجنتين) الذي وصل فيه الصوت السعودي للخارج بترديد (ميسي وينه...كسرنا عينه) وأصبحت تتناقله الألسن بصفة مستمرة، لا سيما بين منتخبات أمريكا اللاتينية، ليحول السعوديون سؤالهم بعد تحقيق التانجو كأس العالم 2022 إلى «ميسي وينه .. الكأس بيدينه».
القبعة المكسيكية
ومع ظهور بعض الأصوات الغربية، ولا سيما الأوروبية منها في نقدهم وتقليلهم من تلبيس ليونيل ميسي البشت في يوم فرحة التاريخي كما هو العريس حين يقدم لعروسه فقد سبق أن قام الأسطورة بيليه بارتداء القبعة المكسيكية في مونديال 1970 بعد تتويج البرازيل بلقبها العالمي الثالث آنذاك.
فكرة ذكية
وقدمت قطر فكرة ذكية ولن تنسى في العالم أجمع بعدما استغلت أهم صورة في تاريخ أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي وربطها بالثقافة العربية، التي جاءت مسك ختام لمونديال استثنائي على أرض عربية.
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