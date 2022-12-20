الهلال في مواجهة صعبة أمام الاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، عند الـ6 مساء اليوم، لقاء فريقي الهلال وضيفه الاتفاق، ضمن منافسات دور الـ16من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويبحث الهلال وصيف النسخة الماضية استعادة اللقب بعد خسارته في الموسم الماضي بركلات الترجيح أمام الفيحاء، ويسعى الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال إلى خطف بطاقة التأهل قبل لقاء الديربي أمام النصر، الاثنين القادم، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وتعاني كتيبة الأرجنتيني رامون دياز كثيرا من الغيابات، أبرزها قائد الفريق سلمان الفرج، وياسر الشهراني، وعلي البليهي.

وكان الأزرق ختم استعداده بأداء تدريبات لياقية وفنية، وجمل تكتيكية ينوي دياز تطبيقها في المواجهة.

وعلى الجانب الآخر، يسعى فارس الدهناء بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إلى انتزاع بطاقة التأهل من خصم قوي وعنيد، حيث واصل الفريق الاتفاقي تدريباته المغلقة على الملعب الرديف بالنادي، استعدادا لمواجهة الهلال، طبق خلالها الفرنسي كثيرا من الجمل التكتيكية، وأجرى مناورة على أجزاء من الملعب من ثلاث فرق.

بطل كأس الملك

الهلال: 9 مرات

الاتفاق: مرتين

آخر مواجهة جمعت الفريقين في كأس الملك

فوز الهلال 2-1 في 16 يناير 2020

أبرز عناصر الفريقين

الهلال (سالم الدوسري، كاريلو، إيقالو)

الاتفاق (نعيم السليتي، روبن كوايسون، فيتينهو)

ملعب اللقاء (استاد الأمير فيصل بن فهد الرياض)

الطاقة الاستيعابية (22 ألف متفرج)