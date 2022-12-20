الهلال في مواجهة صعبة أمام الاتفاق

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ويبحث الهلال وصيف النسخة الماضية استعادة اللقب بعد خسارته في الموسم الماضي بركلات الترجيح أمام الفيحاء، ويسعى الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال إلى خطف بطاقة التأهل قبل لقاء الديربي أمام النصر، الاثنين القادم، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.وتعاني كتيبة الأرجنتيني رامون دياز كثيرا من الغيابات، أبرزها قائد الفريق سلمان الفرج، وياسر الشهراني، وعلي البليهي.
وكان الأزرق ختم استعداده بأداء تدريبات لياقية وفنية، وجمل تكتيكية ينوي دياز تطبيقها في المواجهة.
وعلى الجانب الآخر، يسعى فارس الدهناء بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إلى انتزاع بطاقة التأهل من خصم قوي وعنيد، حيث واصل الفريق الاتفاقي تدريباته المغلقة على الملعب الرديف بالنادي، استعدادا لمواجهة الهلال، طبق خلالها الفرنسي كثيرا من الجمل التكتيكية، وأجرى مناورة على أجزاء من الملعب من ثلاث فرق.
بطل كأس الملك
الهلال: 9 مرات
الاتفاق: مرتين
آخر مواجهة جمعت الفريقين في كأس الملك
فوز الهلال 2-1 في 16 يناير 2020
أبرز عناصر الفريقين
الهلال (سالم الدوسري، كاريلو، إيقالو)
الاتفاق (نعيم السليتي، روبن كوايسون، فيتينهو)
ملعب اللقاء (استاد الأمير فيصل بن فهد الرياض)
الطاقة الاستيعابية (22 ألف متفرج)
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