هل يغير أبناء الأرجنتين نظرتهم بأفضلية ميسي على مارادونا؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ربما يغير الأرجنتينيون مع محبي منتخب التانجو نظرتهم في أفضلية الساحر مارادونا على نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي بعد أن حقق منتخب بلادهم اللقب الثالث في بطولة كأس العالم الأخيرة التي اختتمت في قطر في نسختها الـ22، بعد أن كانوا قبل المونديال ينظرون إلى مارادونا بشكل أفضل من ميسي، حتى بعد إنجازاته الأخيرة مع نادي برشلونة والعديد من الجوائز الفردية، لكنه حينها فشل في إحراز أي ألقاب كبيرة مع منتخب بلاده. وبعد فوز ميسي بكأس العالم، فإن الأرقام وحدها كافية للحديث عن المقارنة بين اللاعبين الأسطوريين، وتكفي لتحديد أيهما أفضل. دييجو مارادونا (1960 ـــ 2020)





فاز مارادونا بكأس العالم مع الأرجنتين عام 1986، وسجل خمسة أهداف، منها أربعة أهداف ضد إنجلترا وبلجيكا



اعتزل بعد أن خاض 490 مباراة دولية



استمر في اللعب حتى سن 36 عاما



سجل 259 هدفا



وصل إلى 11 لقبا



فاز بلقب واحد فقط، وهو كأس العالم 1986 بالمكسيك، بعد أن شارك في مونديال 1990 بإيطاليا



حقق لقب كأس أوروبا مع نابولي1987



فاز بثلاثة ألقاب بالدوريات الإقليمية



لعب مباراتين فقط في كأس العالم بعد بلوغه الثلاثين من العمر (في بطولة 1994 بأمريكا)



حقق بطولة كأس العالم للشباب 1979 باليابان



ارتدى قميص رقم 10



فاز ببطولة كرة القدم الأوروبية عام 1989



اشتهر بقيادة الأرجنتين إلى لقب كأس العالم 1986 «بمفرده



حقق جائزة لاعب القرن 2000



بطل أبطال ليكيب 1986



كرة أيدادس الذهبية 1986



مسيرته التدريبية:



درب المنتخب الأرجنتيني في نوفمبر 2008



كان مسؤولا عن الفريق في مونديال 2010 في جنوب أفريقيا



درب أندية الوصل الإماراتي في 2017 والفجيرة 2018



درب دينامو برست البيلاروسي 2018 ــ 2019



درب دورادوس المكسيكي 2019



درب جيمناسيا لابلاتا من عام 2019 حتى وفاته في عام 2020



لعب لأندية



أرجنتينوس جونيورز



بوكا جونيورز



برشلونة



نابولي



إشبيلية



نيولز أولد بويز



بوكا جونيورز

ليونيل ميسي



نهائي كأس العالم في قطر هي المباراة رقم 1003 لميسي في مسيرته



لا يزال بعمر 35 عاما



سجل 793 هدفا بعد تسجيله في مرمى فرنسا



رفع لقب المونديال حصيلته إلى 39 لقبا



فاز بكأس العالم وكأس كوبا أمريكا



فاز بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا



حصل على 11 لقبا بالدوريات الإقليمية



خاض بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده في 5 نسخ



طوله 1,69 متر يلعب بالقدم اليسرى



حمل القميص رقم 10 وحقق بطولة كأس العالم للشباب



لعب لأندية



نيولز اولد بويز



برشلونة



باريس سان جيرمان



جوائزه



أفضل لاعب في العالم لدى الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم 2021



جائزة لوريس العالمية لرياضيي العام 2020



جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 2020



جائزة الفيفا لأفضل لاعب 2019



جائزة اليوفيا لأفضل فريق 2017



لاعب الشهر(يناير) في الدوري الإسباني 2016



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