هل يغير أبناء الأرجنتين نظرتهم بأفضلية ميسي على مارادونا؟

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وبعد فوز ميسي بكأس العالم، فإن الأرقام وحدها كافية للحديث عن المقارنة بين اللاعبين الأسطوريين، وتكفي لتحديد أيهما أفضل.دييجو مارادونا (1960 ـــ 2020)
- فاز مارادونا بكأس العالم مع الأرجنتين عام 1986، وسجل خمسة أهداف، منها أربعة أهداف ضد إنجلترا وبلجيكا
- اعتزل بعد أن خاض 490 مباراة دولية
- استمر في اللعب حتى سن 36 عاما
- سجل 259 هدفا
- وصل إلى 11 لقبا
- فاز بلقب واحد فقط، وهو كأس العالم 1986 بالمكسيك، بعد أن شارك في مونديال 1990 بإيطاليا
- حقق لقب كأس أوروبا مع نابولي1987
- فاز بثلاثة ألقاب بالدوريات الإقليمية
- لعب مباراتين فقط في كأس العالم بعد بلوغه الثلاثين من العمر (في بطولة 1994 بأمريكا)
- حقق بطولة كأس العالم للشباب 1979 باليابان
- ارتدى قميص رقم 10
- فاز ببطولة كرة القدم الأوروبية عام 1989
- اشتهر بقيادة الأرجنتين إلى لقب كأس العالم 1986 «بمفرده
- حقق جائزة لاعب القرن 2000
- بطل أبطال ليكيب 1986
- كرة أيدادس الذهبية 1986
مسيرته التدريبية:
- درب المنتخب الأرجنتيني في نوفمبر 2008
- كان مسؤولا عن الفريق في مونديال 2010 في جنوب أفريقيا
- درب أندية الوصل الإماراتي في 2017 والفجيرة 2018
- درب دينامو برست البيلاروسي 2018 ــ 2019
- درب دورادوس المكسيكي 2019
- درب جيمناسيا لابلاتا من عام 2019 حتى وفاته في عام 2020
لعب لأندية
- أرجنتينوس جونيورز
- بوكا جونيورز
- برشلونة
- نابولي
- إشبيلية
- نيولز أولد بويز
- بوكا جونيورز
ليونيل ميسي
- نهائي كأس العالم في قطر هي المباراة رقم 1003 لميسي في مسيرته
- لا يزال بعمر 35 عاما
- سجل 793 هدفا بعد تسجيله في مرمى فرنسا
- رفع لقب المونديال حصيلته إلى 39 لقبا
- فاز بكأس العالم وكأس كوبا أمريكا
- فاز بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا
- حصل على 11 لقبا بالدوريات الإقليمية
- خاض بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده في 5 نسخ
- طوله 1,69 متر يلعب بالقدم اليسرى
- حمل القميص رقم 10 وحقق بطولة كأس العالم للشباب
لعب لأندية
- نيولز اولد بويز
- برشلونة
- باريس سان جيرمان
جوائزه
- أفضل لاعب في العالم لدى الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم 2021
- جائزة لوريس العالمية لرياضيي العام 2020
- جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 2020
- جائزة الفيفا لأفضل لاعب 2019
- جائزة اليوفيا لأفضل فريق 2017
- لاعب الشهر(يناير) في الدوري الإسباني 2016
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