الامارات | تعادل مخيب للعين مع بني ياس يضعه في المركز السابع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر فريق العين حامل لقب دوري أنوك للمحترفين لكرة القدم فرصة الاقتراب من المراكز الأربع الأولى وذلك أثر سقوطه في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام منافسه بني ياس في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 11 من المسابقة، ليضع بذلك النقطة 18 في رصيده في المركز السابع، بينما في المقابل أضاف «السماوي» النقطة 12 لرصيده في المركز العاشر.

وقص أصحاب الأرض شريط أهداف المباراة في الدقيقة 28 بواسطة الدولي الأوكراني أندري يارمولينكو مستفيداً من تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء لم يتوانى الأخير في وضعها في الشباك، لكن الرد من الضيوف لم يتأخر سوى 3 دقائق فقط حينما نجح الأرجنتيني نيكولاس خمينيز من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 31 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عجز الحارس خالد عيسى في التصدي لها.

ولم يمهل بني ياس أصحاب الأرض فرصة الاستفاقة من هدف التعادل حتى عاجلهم بالهدف الثاني الذي جاء في الدقيقة 36 حينما سجل لاعب وسط العين، المغربي المهدي المبارك بالخطأ في مرمى فريقه وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول رغم المحاولات المتكررة من أصحاب الأرض للذهاب إلى استراحة بين الشوطين بالتعادل.

ومنذ بداية الشوط الثاني رمى أصحاب الأرض بثقلهم هجومياً وهو ما حقق مبتغاهم بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 54 بواسطة التوغولي لابا كودجو من ركلة جزاء كان قد احتسبها حكم اللقاء عقب مخالفة ارتكبت مع زميله بندر الاحبابي.

وشهدت المباراة في الدقيقة 58 تعرض مهاجم بني ياس، رافاييل الياس لإصابة بالغة في الرأس جرى على أثرها اسعافه لخارج الملعب وألقى التبديل بظلالها على أداء الفريق خاصة وأن وجود رافاييل في تشكيلة الفريق كان بمثابة عبئ على دفاع خط الدفاع العيناوي الذي تحرر لاحقاً وقام بأدوار هجومية بحتة.

واستمرت الدقائق الأخيرة من المباراة سجالاً بين الفريقين فيما تألق حارس مرمى بني ياس فهد الظنحاني ووقف سداً منيعاً أمام الهجمات المتتالية لأصحاب الأرض ليمنح فريقه نقطة غالية.