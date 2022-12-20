الحكومة الأرجنتينية تمنح إجازة رسمية لمواطنيها اليوم بمناسبة التتويج بكأس العالم 2022



منحت الحكومة الأرجنتينية، اليوم، إجازة رسمية لجميع المواطنين، وذلك في إطار الاحتفال بالتتويج بكأس العالم 2022 في قطر، التي فاز بها منتخب الأرجنتين على حساب المنتخب الفرنسي.



ويأتي قرار الحكومة الأرجنتينية تزامناً مع عودة البعثة الخاصة بالمنتخب الأرجنتيني إلى بلادها واحتفالا بلقب كأس العالم.



وعاد منتخب الأرجنتين بكأس العالم التي توج بها للمرة الثالثة في تاريخه إلى الأرجنتين، بعد رحلة استغرقت نحو 21 ساعة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.



وكان في استقبال وفد المنتخب الأرجنتيني من لاعبين ورسميين، الآلاف من المشجعين في مطار إيزيزا الدولي بالعاصمة بوينوس آيرس، قادمين من العاصمة القطرية الدوحة.

