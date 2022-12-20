بعد تألقه في المونديال.. ليفربول ينافس توتنهام على خطف نجم المنتخب المغربي

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن نادي ليفربول يرغب في الحصول على خدمات سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي، والمنتخب المغرب، في فترة الانتقالات الشتوية.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول التقى بالفعل بممثلي اللاعب المغربي، في الوقت الذي يتطلع فيه أيضا الريدز لضم نجم بوروسيا دورتموند وإنجلترا بيلينجهام.

وأشارت إلى أن أمرابط حريص على الانتقال للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويُقال أنه أبدى اهتمامه بالرحيل إلى ليفربول.

ولا يمانع نادي فيورنتينا في بيع سفيان أمرابط خلال انتقالات يناير ولكنه حدد 40 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على رحيل النجم المغربي.

ويمتلك أمرابط عقدًا مع ناديه فيورنتينا حتى عام 2024، علمًا بأن توتنهام وأتلتيكو مدريد يرغبان في الحصول على خدماته أيضا بحسب التقارير الصحفية.

وبرز أمرابط لاعب منتخب المغرب كأحد النجوم الذين تألقوا في بطولة كأس العالم 2022 وقد اجتذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.