الامارات | فيديو كرتوني مدهش يرصد أحداثاً لا تنسى في كأس العالم (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر حساب نادي برشلونة على "فيسبوك" فيديو طريف لأبرز المواقف التي شهدتها مباريات كأس العالم "قطر 2022" من منظور فني كرتوني ساخر.

ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً بين الجماهير خصوصاً أن الفيديو تناول قصص المونديال بطريقة ساخرة بدءاً من الهدف الذي لم يحتسب للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مروراً ببكاء لاعبين وأفراح ومشكلات ومشاغبات ورقصات قبل ان ينتهي الفيديو بفرحة أرجنتينية عارمة رفع خلالها الأسطورة ليونيل ميسي كأس العالم.