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الامارات | فيديو كرتوني مدهش يرصد أحداثاً لا تنسى في كأس العالم (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو كرتوني مدهش يرصد أحداثاً لا تنسى في كأس العالم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر حساب نادي على "فيسبوك" فيديو طريف لأبرز المواقف التي شهدتها مباريات كأس العالم "قطر 2022" من منظور فني كرتوني ساخر.
ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً بين الجماهير خصوصاً أن الفيديو تناول قصص المونديال بطريقة ساخرة بدءاً من الهدف الذي لم يحتسب للنجم البرتغالي مروراً ببكاء لاعبين وأفراح ومشكلات ومشاغبات ورقصات قبل ان ينتهي الفيديو بفرحة أرجنتينية عارمة رفع خلالها الأسطورة ليونيل كأس العالم.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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