الامارات | كأس العالم تنام إلى جوار ميسي في السرير (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي صوراً على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وكأس العالم بجواره على السرير إذ لا يفارقها أبداً وتنام إلى جواره.

وبدا ميسي (35 عاماً) كأنه يرفض التخلي عن الكأس الذي انتزعها للمرة الاولى في مسيرته بعدما استعصت عليه طوال السنوات الماضية.

وكانت الأرجنتين قد توجت باللقب الثالث في تاريخها بتغلبها على فرنسا في نهائي مونديال قطر عبر ركلات الترجيح 4-2 (الوقتين الأصلي والإضافي 3-3).