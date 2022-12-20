بعد النجاح الباهر لمونديال 2022.. صحيفة بريطانية: هل تدفع قطر رئيس الفيفا لتغيير نظام كأس العالم؟

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يريد إقامة كأس العالم كل 3 سنوات، كجزء من خطة طويلة المدى لإحداث ثورة في كرة القدم الدولية.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن النجاح التجاري والرياضي للمونديال في قطر، شجع إنفانتينو، الذي أعطى إشارة لطموحاته الكبرى الأسبوع الماضي بإعلانه أن كأس العالم للأندية الموسعة ستقام في عام 2025 على الرغم من الفشل في تأمين دعم اللاعبين والأندية والاتحادات الدولية.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الفيفا مقتنع بأن إقامة كأس العالم في منتصف شتاء أوروبي خلال الشهر الماضي "أثبتت أنها غيرت قواعد اللعبة، مما يدل على أن الرياضة يمكن أن تستمر في النمو."

وعلى الرغم من المخاوف من إرهاق اللاعبين والإصابات الجماعية في قطر، قدمت كرة القدم مشهدًا مقنعًا، حيث حققت البطولة عائدات قياسية بلغت 6.2 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 840 مليون جنيه إسترليني عن كأس العالم 2018 في روسيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن طموح إنفانتينو طويل المدى "يتمثل في إقامة دورة بطولة جديدة جذرية، حيث تقام كأس العالم كل 3 سنوات، مع إقامة كأس العالم للأندية والمسابقات القارية مثل بطولة أوروبا في السنوات الأخرى".

وأكدت الصحيفة في تقريرها، الذي نقله موقع "بطولات"، أنه لا يمكن إجراء أي تغيير إلا بعد كأس العالم 2030، حيث أوشكت المحادثات بين المسئولين المختصين بشأن التقويم الدولي 2024 إلى 2030 على الانتهاء، على الرغم من أن المناقشات حول هذا الموضوع قد بدأت خلف الكواليس.

والأسبوع الماضي، أوضح إنفانتينو أنه ينوي أن يؤدي ثلاث فترات كاملة كرئيس للفيفا، وهو ما سيبقيه في منصبه حتى عام 2031.

وسيواجه رئيس الفيفا الحالي معركة كبيرة للحصول على الموافقة على فكرة إقامة كأس العالم كل 3 سنوات، على الرغم من الدعم لهذا الاقتراح من إفريقيا وآسيا، بعدما تم هزيمة مقترح تنظيم المونديال كل عامين من قبل الاتحاد الأوروبي "يويفا" واتحاد أمريكا الجنوبية "الكونميبول".