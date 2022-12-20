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بعد جدل بشأن صحته.. لماذا لم يتم إلغاء هدف ميسي في نهائي كأس العالم؟

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الشارقة - اميمة ياسر -   

كشف مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) عن سبب عدم إلغاء هدف قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ، الثالث في شباك فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وكان ميسي قد سجل هدفين في المباراة التي انتهت لصالح منتخب التانجو بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 3-3.

هدف ليونيل ميسي أثار حوله الكثير من الشكوك حول صحته، بسبب دخول عدد من اللاعبين البدلاء لمنتخب "التانجو" إلى الملعب قبل دخول كرة ميسي إلى مرمى الحارس الفرنسي هوجو لوريس.

ويقول متابعو كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي إنه كان على حكم تقنية الفيديو المساعد VAR التدخل وإلغاء الهدف.

وكتب أحد المتابعين على "تويتر": "بدلاء الأرجنتين كانوا في الملعب قبل وصول الكرة إلى المرمى، كيف أغفل الفار ذلك؟".

ووفقاً لصحيفة "ذي أتلتيك" الأمريكية، فقد أكد مجلس الاتحاد الدولي أن القاعدة تطبق فقط في حالة إذا دخل اللاعبون أثناء لعبة ما وليس بعد تسجيل الهدف.

يشار إلى أنه بعد هدف ميسي الذي أثار الشكوك والجدل، سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي هدف التعادل للديوك من ركلة جزاء لتتج المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت إلى التانجو وميسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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